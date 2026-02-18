SUSCRÍBETE
    Tendencias

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    El Departamento de Policía de Pawtucket detalló que las víctimas asesinadas durante el partido de hockey juvenil en el Dennis M. Lynch Arena son su exesposa y su hijo adulto. Los tres heridos son los padres de la mujer y una amiga de la familia.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito. Foto: captura.

    Las autoridades policiales de Estados Unidos compartieron nuevos detalles sobre el tiroteo que se registró este lunes 16 de febrero en Pawtucket, Rhode Island, durante un partido de hockey juvenil.

    El episodio, ocurrido en la pista de patinaje del Dennis M. Lynch Arena, terminó con al menos dos muertos y tres heridos, quienes permanecen en estado crítico.

    Los investigadores identificaron a la persona que realizó el ataque como Robert Dorgan, de 56 años, quien también usaba el nombre Roberta Esposito.

    De acuerdo a las autoridades, atentó contra su vida después de efectuar el tiroteo.

    La jefa del Departamento de Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, detalló que las dos víctimas asesinadas son su exesposa, Rhonda Dorgan, y su hijo adulto, Aidan Dorgan.

    Agregó que los tres heridos son los padres de su exesposa y una amiga de la familia.

    Inicialmente, Goncalves declaró en una conferencia de prensa tras el tiroteo que el ataque parece haberse derivado de una disputa familiar.

    En las nuevas informaciones que entregó sobre el caso, comentó que la intervención de una “buena samaritana” anónima ayudó a que el episodio terminara rápidamente.

    Sin embargo, no entregó más detalles sobre esta última ni reveló su identidad.

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito. Foto: captura.

    Quién era Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Datos reunidos por CNN detallan que la persona que realizó el tiroteo trabajaba en General Dynamics Bath Iron Works, un astillero en Bath, Maine, que tiene contratos con la Marina de Estados Unidos.

    Cuando se consultó a un portavoz del astillero sobre su cargo y el tiempo que llevaba trabajando ahí, el vocero no respondió a esas consultas.

    Una colega suya llamada Destiny Mackenzie dijo que en el trabajo se le conocía como Roberta y que usualmente hablaba sobre su familia. Afirmó que nunca se refería a su exesposa, pero que sí le comentaba sobre su hijo, que jugaba hockey.

    Aseguró que tenía “mal carácter” y que, en ocasiones, aquello desencadenaba discusiones a gritos con otros colegas.

    Según rescata el citado medio, otra persona de su trabajo, quien prefirió hablar bajo condición de anonimato, comentó que Esposito se identificaba como transgénero y afirmó que sabía que tenía armas, pero que no sabía cuántas.

    Registros militares detallan que sirvió por unos meses en la Infantería de Marina estadounidense, tras alistarse el 26 de abril de 1988. No obstante, estuvo hasta el 13 de julio, cuando se le dio de baja con el rango más bajo.

    De acuerdo a CNN, el portavoz de la institución, el mayor Jacoby Getty, declaró que esto último se debió a que “el carácter de su servicio no cumplía con las expectativas y estándares”. Sin embargo, rechazó entregar más detalles.

    Un video al que tuvo acceso CBS News muestra cómo fue el ataque en el Dennis M. Lynch Arena.

    En el registro se ve cómo los jugadores están en medio de la pista de patinaje, para luego empezar a correr hacia fuera de la cancha, luego de escuchar una ráfaga de disparos.

    Cabe precisar que el video contiene imágenes que podrían herir la sensibilidad de algunas personas.

    Las investigaciones siguen en curso.

