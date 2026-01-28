SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México

    El ataque ocurrió en el municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato. Otras 12 personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, según reportan las autoridades locales.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México. Foto: archivo.

    La tarde del domingo 25 de enero se registró un ataque armado en la comunidad Loma de Flores del municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato, en el centro-oeste de México.

    Decenas de personas se habían reunido alrededor de una cancha de fútbol para presenciar un partido amateur. No obstante, tras el encuentro, un grupo de sujetos llegó al sector y disparó contra quienes compartían en el lugar.

    El ataque ocurrió a eso de las 17:30 (hora local) y dejó al menos 11 muertos, mientras que otras 12 personas resultaron heridas. Entre estas últimas hay una mujer y un menor de edad, según reportan las autoridades locales.

    El alcalde de Salamanca, César Prieto, declaró en un video publicado en las redes sociales del municipio que se trató de “un lamentable y cobarde ataque en la comunidad”.

    “Estamos pasando por un momento grave, una grave descomposición social”, aseguró el edil, quien enfatizó que el estado de Guanajuato y la localidad de Salamanca se han visto enfrentados a lo que describió como una “ola de violencia”.

    En este sentido, detalló: “Ayer (el sábado 24 de enero), tuvimos cinco personas asesinadas en la comunidad de Cuatro de Altamira, una más en San Vicente de Flores y la semana pasada se dio también una amenaza de un artefacto explosivo en una instalación federal, particularmente en la puerta 4 de Pemex (la empresa estatal Petróleos Mexicanos), donde gracias a la intervención de las autoridades federales pudo ser desactivada y no causó daño alguno”.

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México. Foto: captura.

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos en Salamanca, Guanajuato, México

    La Fiscalía de Guanajuato confirmó que abrió una investigación y se están desarrollando los peritajes para esclarecer el ataque armado ocurrido en Salamanca.

    En una publicación en X realizada la tarde del lunes, manifestó: “Lo ocurrido ayer (el domingo) en la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, exige una respuesta firme, coordinada y decidida”.

    “La Fiscalía de Guanajuato, bajo la dirección del fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste, lidera la investigación con absoluto rigor técnico y científico, garantizando que cada línea se explore y toda hipótesis se confirme o descarte con base en pruebas legales. En coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, se refuerzan las acciones para proteger a la ciudadanía y preservar la tranquilidad de las comunidades”.

    Agregó que “ya registra avances significativos y perseverará hasta que los responsables enfrenten todo el peso de la ley”.

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró el lunes en una conferencia de prensa que el Gabinete de Seguridad federal está coordinando esfuerzos con funcionarios estatales y fiscales para identificar a los autores del tiroteo.

    Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia García, afirmó la mañana del lunes en una publicación en X que lo ocurrido en Salamanca “es un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses”.

    “Nuestra solidaridad está con las víctimas y sus seres queridos. De manera inmediata se activó un operativo conjunto con el municipio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y fuerzas federales para atender a las víctimas, asegurar la zona y avanzar con determinación en la investigación”.

    “La seguridad en la región ha sido reforzada. El Estado actuará con firmeza para proteger a las familias, recuperar la tranquilidad de la comunidad y dar con los responsables”, sentenció en el post.

    De acuerdo a fuentes federales citadas por El País, los primeros peritajes sugieren que el ataque está relacionado a la guerra territorial entre el Cartel Santa Rosa de Lima (CSRL) y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    “Al menos cinco de las personas fallecidas que fueron identificadas pertenecen a una empresa de seguridad privada, ligada al CJNG”, comentaron las fuentes.

    Agregaron que se presume que fue efectuado por un grupo perteneciente al CSRL.

    Según datos rescatados por CNN, en 2025 Guanajuato figuró como el estado que más víctimas de homicidio doloso tuvo en México, con un total de 2.539 (11% del total en el país).

    Las investigaciones sobre el tiroteo ocurrido el domingo siguen en curso.

    Lee también:

    Más sobre:TiroteoMéxicoPolicialGuanajuatoSalamancaLoma de FloresCrimenCartel Santa Rosa de LimaCSRLCJNGCartel Jalisco Nueva GeneraciónNarcotráficoMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios en Ñuble y Biobío: segunda nómina de 1.167 hogares comienza a recibir bono de recuperación

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”

    Campaña de Desafío Levantemos Chile por incendios ha recaudado 10% de la meta y ya inició entrega de ayudas

    Futuro ministro de Kast acusa que el actual gobierno está “llenando” cargos en ministerios y puestos de primer nivel

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Bayern Múnich por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Bayern Múnich por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Incendios en Ñuble y Biobío: segunda nómina de 1.167 hogares comienza a recibir bono de recuperación

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

    Casi 4 millones: número de personas morosas en Chile aumenta al cierre del 2025
    Negocios

    Casi 4 millones: número de personas morosas en Chile aumenta al cierre del 2025

    El dólar busca rumbo a la espera de las señales de la Fed

    Las ganancias de Enap se disparan en 2025 y la estatal reporta utilidades por quinto año consecutivo

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”
    Tendencias

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Cómo EEUU planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela tras la captura de Maduro, según reportes

    En semifinales sin ganar octavos ni cuartos: la insólita estadística de Novak Djokovic en el Abierto de Australia
    El Deportivo

    En semifinales sin ganar octavos ni cuartos: la insólita estadística de Novak Djokovic en el Abierto de Australia

    “Te metes con la familia; verás al diablo bajar a la tierra”: la amenaza de Adriano tras estafa digital a su madre

    “Me están manchando más de lo normal”: Arley Méndez rompe el silencio y defiende su participación en los Juegos Mejorados

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”
    Cultura y entretención

    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío

    “Falsas” y “un delito penal”: Trump arremete contra encuestas que muestran caída en su apoyo tras asesinatos en Minneapolis
    Mundo

    “Falsas” y “un delito penal”: Trump arremete contra encuestas que muestran caída en su apoyo tras asesinatos en Minneapolis

    La Junta de la Paz creada por Trump confirma 27 miembros fundadores con la reciente incorporación de El Salvador

    “Conoce muy bien el destino de Maduro”: EE.UU. amenaza con “usar la fuerza” si Delcy Rodríguez no cumple con sus demandas

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó