Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México. Foto: archivo.

La tarde del domingo 25 de enero se registró un ataque armado en la comunidad Loma de Flores del municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato, en el centro-oeste de México.

Decenas de personas se habían reunido alrededor de una cancha de fútbol para presenciar un partido amateur. No obstante, tras el encuentro, un grupo de sujetos llegó al sector y disparó contra quienes compartían en el lugar .

El ataque ocurrió a eso de las 17:30 (hora local) y dejó al menos 11 muertos, mientras que otras 12 personas resultaron heridas . Entre estas últimas hay una mujer y un menor de edad, según reportan las autoridades locales.

El alcalde de Salamanca, César Prieto, declaró en un video publicado en las redes sociales del municipio que se trató de “un lamentable y cobarde ataque en la comunidad”.

“Estamos pasando por un momento grave, una grave descomposición social”, aseguró el edil, quien enfatizó que el estado de Guanajuato y la localidad de Salamanca se han visto enfrentados a lo que describió como una “ola de violencia” .

En este sentido, detalló: “Ayer (el sábado 24 de enero), tuvimos cinco personas asesinadas en la comunidad de Cuatro de Altamira, una más en San Vicente de Flores y la semana pasada se dio también una amenaza de un artefacto explosivo en una instalación federal, particularmente en la puerta 4 de Pemex (la empresa estatal Petróleos Mexicanos), donde gracias a la intervención de las autoridades federales pudo ser desactivada y no causó daño alguno”.

La Fiscalía de Guanajuato confirmó que abrió una investigación y se están desarrollando los peritajes para esclarecer el ataque armado ocurrido en Salamanca.

En una publicación en X realizada la tarde del lunes, manifestó: “Lo ocurrido ayer (el domingo) en la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, exige una respuesta firme, coordinada y decidida ”.

“La Fiscalía de Guanajuato, bajo la dirección del fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste, lidera la investigación con absoluto rigor técnico y científico, garantizando que cada línea se explore y toda hipótesis se confirme o descarte con base en pruebas legales. En coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, se refuerzan las acciones para proteger a la ciudadanía y preservar la tranquilidad de las comunidades”.

Agregó que “ya registra avances significativos y perseverará hasta que los responsables enfrenten todo el peso de la ley” .

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró el lunes en una conferencia de prensa que el Gabinete de Seguridad federal está coordinando esfuerzos con funcionarios estatales y fiscales para identificar a los autores del tiroteo .

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia García, afirmó la mañana del lunes en una publicación en X que lo ocurrido en Salamanca “es un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses”.

“Nuestra solidaridad está con las víctimas y sus seres queridos. De manera inmediata se activó un operativo conjunto con el municipio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y fuerzas federales para atender a las víctimas, asegurar la zona y avanzar con determinación en la investigación ”.

“La seguridad en la región ha sido reforzada. El Estado actuará con firmeza para proteger a las familias, recuperar la tranquilidad de la comunidad y dar con los responsables”, sentenció en el post.

De acuerdo a fuentes federales citadas por El País, los primeros peritajes sugieren que el ataque está relacionado a la guerra territorial entre el Cartel Santa Rosa de Lima (CSRL) y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Al menos cinco de las personas fallecidas que fueron identificadas pertenecen a una empresa de seguridad privada, ligada al CJNG” , comentaron las fuentes.

Agregaron que se presume que fue efectuado por un grupo perteneciente al CSRL.

Según datos rescatados por CNN, en 2025 Guanajuato figuró como el estado que más víctimas de homicidio doloso tuvo en México , con un total de 2.539 (11% del total en el país).

Las investigaciones sobre el tiroteo ocurrido el domingo siguen en curso.