    Quién era Alexis Ortega, el famoso actor de doblaje que hacía la voz de Spiderman y que falleció a sus 38 años

    El actor mexicano fue reconocido por interpretar en español latino al Spiderman de Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    Quién era Alexis Ortega, el famoso actor de doblaje que hacía la voz de Spiderman y que falleció a sus 38 años

    El actor mexicano de doblaje Alexis Ortega, conocido por ser la voz en español latino de Spiderman, falleció este lunes a los 38 años.

    La noticia fue confirmada por el portal especializado World Dubbing News, que lo comunicó a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

    “Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Alexis Ortega, mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil”, señaló el sitio en la publicación.

    La carrera de Ortega

    Nacido el 31 de agosto de 1987 en México, Ortega desarrolló una carrera sólida tanto en el doblaje como en la actuación frente a cámaras.

    Según informó El Mundo, comenzó su trayectoria profesional en 2013, y con el paso de los años se consolidó como una de las voces más reconocibles de la cultura pop latinoamericana.

    Hasta ahora, se desconocen las causas de su fallecimiento, y sus últimas publicaciones en redes sociales no daban señales de problemas de salud.

    Su trabajo más emblemático fue dar voz a Spiderman en las primeras apariciones del personaje interpretado por Tom Holland dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

    Participó en Capitán América: Civil War (2016), Spider-Man: Homecoming (2017) y Avengers: Infinity War (2018), interpretaciones que lo transformaron en una figura cercana para una generación de fanáticos del superhéroe.

    Además, su voz estuvo presente en otras producciones populares como Big Hero 6, donde interpretó a Tadashi Hamada, así como en títulos como Star Wars: Rogue One, Buscando a Dory y Cars 3.

    Foto: Instagram @ortegalexis

    Alexis Ortega en otros trabajos

    Más allá del doblaje, Ortega también tuvo una carrera como actor en pantalla.

    Participó en series de alto reconocimiento como Luis Miguel: La Serie, donde interpretó a Jorge “El Burro” Van Rankin en su juventud, y La Casa de las Flores, en la que dio vida a Federico “DJ Freddy” Limantour.

    En los últimos años, el actor también incursionó en el mundo digital, colaborando en proyectos de doblaje vinculados a plataformas y creadores de contenido.

    Entre ellos el canal de MrBeast en su versión en español, ampliando así su alcance a nuevas audiencias.

