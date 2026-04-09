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    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años

    Patrick enfrentaba esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que debilita los músculos de forma progresiva.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años. Foto: Instagram @michaelpatrick314

    El actor y escritor irlandés Michael Patrick falleció a los 35 años mientras recibía cuidados paliativos, según informó la revista People.

    El intérprete, que tuvo una participación en la sexta temporada de la serie Game of Thrones, padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta los nervios responsables del movimiento muscular.

    La noticia fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, a través de redes sociales.

    “Anoche, Mick falleció tristemente en el hospicio de Irlanda del Norte. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir el profundo dolor que sentimos”, escribió.

    Michael y su lucha con la ELA

    De acuerdo con The Irish Times, el actor, cuyo nombre real era Michael Campbell, murió el martes 7 de abril en el NI Hospice, luego de haber sido diagnosticado con ELA en 2023.

    La enfermedad, considerada incurable, provoca el debilitamiento progresivo de los músculos, afectando funciones básicas como caminar, hablar, comer e incluso respirar, lo que suele reducir la esperanza de vida.

    En su mensaje, Sheehan destacó el carácter y la energía del actor: “Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Alegría, vitalidad, risa contagiosa”.

    La última publicación de Patrick en redes sociales, fechada el 6 de febrero, daba cuenta de la gravedad de su estado.

    “Todavía hay mucho por lo que vivir y muchos planes”, escribió, pese a que su neurólogo le había estimado cerca de un año de vida.

    Según detalló The Irish Times, el actor también había decidido no someterse a una traqueotomía para poder pasar más tiempo fuera del hospital durante la etapa final de su vida.

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años. Foto: Instagram @michaelpatrick314

    Figura del teatro irlandés

    Patrick era originario de Belfast y era considerado una de las figuras emergentes del teatro irlandés.

    En 2024 protagonizó una aplaudida versión de Ricardo III en el Lyric Theatre, convirtiéndose en el primer actor con discapacidad en interpretar ese papel shakesperiano en Irlanda.

    Su actuación le valió el premio del jurado en los Stage Awards, realizados en la Royal Opera House de Londres.

    En paralelo a su trabajo en pantalla, desarrolló una destacada carrera teatral y como dramaturgo.

    Junto a su colaborador Oisín Kearney, a quien conoció en la Universidad de Cambridge, creó la obra My Left Nut, un montaje autobiográfico inspirado en su adolescencia y en la muerte de su padre, quien también falleció de ELA cuando él era niño.

    En 2025, además, presentó en el Festival de Teatro de Dublín el unipersonal My Right Foot, centrado en su propia experiencia con la enfermedad.

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años

    La carrera de Michael Patrick

    Durante su paso por Game of Thrones, Patrick interpretó a un salvaje en uno de sus primeros papeles televisivos en 2016.

    Asimismo, Patrick también participó en otras series como Blue Lights y This Town.

    Su trabajo más reciente fue en la película para televisión alemana Mordlichtern-Tod auf den Färöer Inseln, estrenada en 2025.

    De acuerdo a su perfil profesional, Patrick inició su carrera en la Universidad de Cambridge y luego se formó en la Mountview Academy of Theatre Arts, en Londres.

    Su funeral se realizará el lunes 13 de abril en Carryduff, en el condado de Down, Irlanda del Norte.

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