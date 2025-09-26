Quién es Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo acusado de delitos contra menores. Foto: LLDM.

Ya tenía una condena de casi 17 años en Estados Unidos por abuso sexual de menores. No obstante, el mexicano Naasón Joaquín García enfrenta nuevos cargos imputados por la Fiscalía del distrito de Nueva York: conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.

El hombre era líder de una congregación religiosa, llamada La Luz del Mundo. Y mientras ejercía ese cargo de poder, cometió una serie de delitos contra menores que ocurrieron entre 2015 y 2018. Fue arrestado en 2019 y en 2022 llegó a un acuerdo con las autoridades.

En esa ocasión, se declaró culpable y evadió la condena perpetua. Lo sentenciaron a 16 años y ocho meses de prisión. Sin embargo, los nuevos antecedentes podrían nuevamente poner en la palestra la sentencia de prisión permanente.

Pero, ¿quién es Naasón Joaquín García? Esto es todo lo que se sabe sobre el criminal.

Quién es Naasón Joaquín García de la iglesia La Luz del Mundo

Naasón Joaquín García es un mexicano-estadounidense de 56 años, condenado por abuso sexual de menores . Era líder de una congregación polémica llamada La Luz del Mundo, cuya sede principal está en Guadalajara, México.

Pero no se trata de cualquier iglesia, sino de una con mucho poder: según los antecedentes recopilados por BBC Mundo hace varios años, La Luz del Mundo presumía tener 15.000 templos y 5 millones de fieles alrededor del mundo.

Incluso, hubo actos públicos en los que algunos políticos se vieron vinculados con la congregación, como parlamentarios mexicanos, el presidente de El Salvador Nayib Bukele —que lo nombró “hijo distinguidísimo” de San Salvador—, entre otros.

El cultista aseguró que tuvo una “revelación” en la que Jesucristo se le presentó y le dijo que su nombre sería Aarón y que “lo haré notorio por todo el mundo, y será bendición”. A partir de ahí, se estableció en Guadalajara, comenzó su misión religiosa y se autodenominó “apóstol”.

Esta figura también la había adoptado su padre, Samuel Joaquín Flores, antes de fallecer.

Las denuncias contra Naasón Joaquín García

Además de sus anteriores denuncias, Naasón Joaquín García fue nuevamente acusado de haber formado una red de tráfico sexual que funcionó entre México y Estados Unidos.

Esta vez, su familia también está implicada: la líder de la red sería su madre, Eva García de Joaquín (80) y su sobrino Joram Núñez Joaquín (37). Ambos están detenidos, y otros tres familiares imputados están prófugos.

Según la acusación pública, el hombre y su familia participaron en tráfico sexual, pornografía infantil, trabajo forzoso y transacciones financieras . El fiscal dijo que “explotaron la fe de sus seguidores para aprovecharse de ellos”.

“Cuando fueron confrontados, aprovecharon su influencia religiosa y su poder financiero para intimidar y coaccionar a las víctimas para que guardaran silencio sobre el abuso que habían sufrido”.

La defensa del líder de La Luz del Mundo

Las autoridades aseguraron que tienen “una enorme cantidad de pruebas electrónicas” en su contra, no obstante, el líder de la secta se declaró inocente y dijo que se trata de cargos “infundados, mentirosos y calumniosos” que buscan dañar la reputación de su iglesia y religión.

“Demuestra que la Fiscalía es capaz de torcer la ley, perjudicando a los familiares del Apóstol de Jesucristo para coaccionarlo”, dice el comunicado que envió el hombre, según recopiló El País.

También denunció que hay una “colusión entre personas con un interés, fiscales y ciertos medios de comunicación, quienes pervierten la justifica, manipulan la opinión pública y estigmatizan nuestra fe cristiana como peligrosa y delictiva”.

Además, desde la iglesia La Luz del Mundo, emitieron un comunicado público donde establecen que “es parte de una estrategia para ejercer presión sobre el Siervo de Dios, Naasón Joaquín, intentando que acepte falsas acusaciones y sin fundamento , buscando así prolongar su encarcelamiento y frenar la misión que lleva a cabo”.