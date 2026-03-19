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    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    El inicio del otoño en la Región Metropolitana estará marcado por la lluvia: revisa en qué sectores caerán precipitaciones y qué tan intenso será este evento, impulsado por un sistema frontal.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será. Foto: ATON.

    El otoño en Santiago comenzará con lluvia. Así lo confirma el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC): habrá precipitaciones en todos los sectores de la Región Metropolitana durante el próximo viernes, 20 de marzo.

    En la misma jornada que da inicio al otoño astronómico en Chile, un sistema frontal acompañado de un río atmosférico dejará lluvias en gran parte de la zona central, incluidas las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Maule.

    El día comenzará con un nublado parcial, pero mientras transcurren las horas, el cielo se irá llenando de nubes hasta que, probablemente durante la noche, comiencen a caer gotas de agua.

    De acuerdo al pronóstico, se tratará de lluvia débil en forma de chubascos aislados.

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será. Foto: ATON.

    Lluvia en Santiago y la Región Metropolitana

    A partir de este jueves 19, las altas temperaturas comenzarán a caer: durante esta jornada, se espera una máxima de 26 °C y cielo despejado. No obstante, a partir de la madrugada del viernes 20, comenzará la inestabilidad atmosférica que dará paso a la lluvia.

    Aunque gran parte de la RM tendrá una mañana despejada, las nubes comenzarán a cubrir el cielo a medida que pasa el día y, finalmente en la noche, comenzará el evento de precipitaciones.

    Según Meteochile, los sectores de la RM que tendrán lluvia entre la tarde y la noche del viernes 20 son:

    • Colina.
    • Santiago Centro.
    • Santiago Norte.
    • Santiago Oriente.
    • Santiago Sur.
    • Santiago Poniente.
    • Curacaví.
    • Melipilla.
    • San José de Maipo.
    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será. Foto: ATON.

    Los meteorólogos estiman que la lluvia podría comenzar alrededor de las 17:00 horas y, según el sector, podría extenderse hasta la madrugada del sábado 21.

    Sobre los montos, el modelo europeo que utiliza Meteored indica que podrían caer unos 5.1 mm de agua, lo que equivale a una lluvia débil.

    No obstante, según el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, si es que llegaran a presentarse tormentas eléctricas, los montos podrían ser más cuantiosos, pues las nubes de tormenta “dejan precipitación intensa y se van”.

    El resto del fin de semana será agradable y otoñal: las máximas rondarán entre los 24 y 26 °C, con cielos parcialmente nublados en gran parte de la RM.

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