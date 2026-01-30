SUSCRÍBETE POR $1100
    "Soy la fan número 1 de Trump y eso no va a cambiar": los dichos de la rapera Nicki Minaj en medio de las críticas

    La cantante reafirmó su apoyo al actual presidente de EE.UU., dichos que han generado rechazo tanto en sus seguidores como en la industria musical.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    “Soy la fan número 1 de Trump y eso no va a cambiar”: los dichos de la rapera Nicki Minaj en medio de las críticas

    Nicki Minaj volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por su respaldo público y explícito al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    “Probablemente soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar”, dijo la rapera durante un evento oficial en Washington D.C., según informó USA Today.

    La intervención no pasó inadvertida ni para sus seguidores ni tampoco para la industria musical.

    “Soy la fan número 1 de Trump y eso no va a cambiar”: los dichos de la rapera Nicki Minaj en medio de las críticas

    Nicki Minaj y Donald Trump

    La artista apareció en el escenario con un abrigo blanco y peludo, ubicada junto a Trump y al empresario Kevin O’Leary, conocido por el programa Shark Tank.

    Frente a un fondo azul con el lema “TrumpAccounts.gov”, Minaj recitó un verso especialmente escrito para la ocasión.

    “Y el odio o lo que la gente diga no me afecta en absoluto”, añadió, reafirmando una postura que ha generado fuertes críticas, especialmente considerando que durante años fue vista como una aliada de la comunidad LGBTQ+.

    Nicki Minaj y la relación con el género

    El gesto marcó un punto de inflexión en una transformación que Minaj ha venido mostrando en los últimos años.

    De ser una de las figuras más influyentes del rap y del pop, pasó a convertirse, según describe USA Today, en una de las defensoras más visibles de Trump dentro de Hollywood, un espacio donde el respaldo al mandatario suele ser minoritario.

    Este giro político ocurre en paralelo a un período complejo en su carrera musical.

    Mientras nuevas raperas como Megan Thee Stallion, Lizzo o Doechii han ganado premios y reconocimiento, Minaj ha enfrentado cuestionamientos sobre su vigencia cultural.

    Aunque acumula 12 nominaciones al Grammy, nunca ha ganado uno, y su último álbum, Pink Friday 2, fue lanzado en 2023.

    “Soy la fan número 1 de Trump y eso no va a cambiar”: los dichos de la rapera Nicki Minaj en medio de las críticas. Foto: AP/Mark J. Terrill Mark J. Terrill

    Polémicas familiares relacionadas a la cantante

    A ello se suma una larga y mediática disputa con Megan Thee Stallion, que se reactivó en 2024 tras el lanzamiento del sencillo Hiss.

    La canción incluía una referencia a la “Ley de Megan”, legislación federal que obliga a los delincuentes sexuales registrados a informar sus datos a las autoridades.

    La alusión fue interpretada como un dardo contra Minaj, quien está casada con Kenneth Petty, delincuente sexual registrado.

    El historial judicial de Petty y del hermano de la rapera, Jelani Maraj, condenado por violación, ha sido recurrentemente utilizado por críticos para cuestionar a la artista.

    Pese a ello, Minaj ha redoblado su cercanía con el trumpismo. En noviembre pasado elogió al mandatario tras sus declaraciones sobre Nigeria y se reunió con el entonces embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz.

    Más tarde, participó en el America Fest de Turning Point USA, donde elogió a figuras clave del movimiento MAGA.

    Esta aparición más reciente fue en el lanzamiento de Trump Accounts, un programa federal que busca depositar US$1.000 en cuentas de ahorro para niños nacidos entre 2025 y 2028.

    Allí, Minaj aseguró que donará cientos de miles de dólares a sus fans y volvió a insistir en su lealtad al presidente. Trump, por su parte, le devolvió el gesto con elogios públicos y bromas sobre su icónica manicura.

    Lejos de matizar su postura, la rapera parece decidida a sostenerla. “Eso no va a cambiar”, reiteró.

    Más sobre:Nicki MinajDonald TrumpEstados UnidosMAGACantanteMúsicaPolíticaHollywoodCelebridades

