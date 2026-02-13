SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    El secretario de Gobierno del municipio de Itumbiara disparó contra sus dos hijos durante la madrugada, el menor permanece en estado grave. Antes del crimen, publicó mensajes en redes sociales en los que aludía a una crisis matrimonial y a una presunta infidelidad.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    El secretario de Gobierno del municipio de Itumbiara, en el estado de Goiás, Thales Naves Alves Machado, disparó contra sus dos hijos durante la madrugada del jueves 12 de febrero.

    El mayor, de 12 años, murió producto de las heridas, mientras que el menor, de 8, permanece hospitalizado en estado grave.

    Tras el ataque, el funcionario se quitó la vida, según informó la Policía Militar de Brasil y los medios locales.

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida. Foto: CNN Brasil

    Los detalles del caso

    El hijo mayor fue trasladado al Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), pero no sobrevivió.

    El menor fue operado y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Estatal de São Marcos, en Itumbiara.

    Inicialmente, la Policía Civil del Estado de Goiás informó la muerte de ambos niños, pero horas más tarde rectificó que el menor seguía con vida.

    De acuerdo con las autoridades, el caso se tramita como homicidio consumado e intento de homicidio, seguido de suicidio por parte del agresor.

    “Hasta el momento, no existen elementos que indiquen la participación de terceros”, señaló la policía.

    Machado formaba parte de la administración municipal y era yerno del alcalde de Itumbiara, Dione Araújo.

    En las últimas semanas había sido presentado como precandidato a diputado estatal. En una publicación del mes pasado, el alcalde destacó su rol en la gestión local.

    “Thales es aún joven, pero tiene confianza. Ha sido de gran ayuda en la administración. Tiene facilidad para acceder y obtener los beneficios que la ciudad necesita. Me ha ayudado mucho en ese sentido. Eso es lo que Itumbiara necesita: un representante que se preocupe por la ciudad”.

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida. Foto: CNN Brasil

    Los antecedentes del crimen

    En redes sociales, horas antes del crimen, el secretario había compartido fotografías de sus hijos.

    En una de las publicaciones escribió: “Que Dios siempre bendiga a mis hijos... Papá los quiere mucho”.

    Días antes, también había difundido un video en el que afirmaba: “Me llamo Thales Machados, soy el padre de Miguel, el padre de Benício, estoy casado con Sara (...) que estoy formando mi familia, que es lo más importante en mi vida”.

    Tras el ataque, se difundió en su perfil una carta que luego fue eliminada.

    Personas cercanas señalaron que el contenido era auténtico y que aludía a una crisis matrimonial.

    Medios locales indicaron que el texto mencionaba una presunta infidelidad como parte del contexto previo, además de referencias religiosas y pedidos de perdón.

    Hasta ahora, las autoridades no han confirmado que ese haya sido el origen del crimen.

    Luto en Goiás

    El caso generó conmoción en el estado. El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, señaló en redes sociales que el hecho “causó consternación y dejó a Goiás de luto”.

    Además, afirmó: “La noticia de violencia doméstica, especialmente cuando las víctimas son menores, afecta profundamente a la familia y enluta a todo el estado. En este momento de profundo dolor, ofrezco mis condolencias a la familia, amigos y a toda la comunidad de Itumbiara”.

    La Alcaldía decretó tres días de luto oficial y suspendió temporalmente las actividades administrativas.

    La investigación quedó a cargo del Grupo de Investigación de Homicidios (GIH) de Itumbiara, mientras continúan las pericias técnicas y la toma de testimonios para esclarecer las circunstancias y la motivación del crimen.

    Lee también:

    Más sobre:ItumbiaraBrasilCrimenHijosSuicidioMuertePoliciaMundoInternacionalTragediaTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia

    El resguardo de los Campos de Hielo Sur: la avanzada de Carabineros de más difícil acceso en el país

    Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”

    Diez años sin películas de Gore Verbinski: el director de Piratas del Caribe rompe la sequía con nuevo filme

    Lo más leído

    1.
    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    2.
    Por qué EEUU enviará a Medio Oriente el USS Gerald R. Ford, su portaaviones más grande y avanzado

    Por qué EEUU enviará a Medio Oriente el USS Gerald R. Ford, su portaaviones más grande y avanzado

    3.
    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    4.
    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Presidente Boric nombra a las direcciones ejecutivas de los SLEP Hanga Roa, Gabriela Mistral, del Litoral y Valle Cachapoal
    Chile

    Presidente Boric nombra a las direcciones ejecutivas de los SLEP Hanga Roa, Gabriela Mistral, del Litoral y Valle Cachapoal

    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad

    El resguardo de los Campos de Hielo Sur: la avanzada de Carabineros de más difícil acceso en el país

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos
    Negocios

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida
    Tendencias

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    El aviso de Fernando Ortiz tras las indicaciones de Arturo Vidal al borde de cancha: “Si sobrepasa el límite, le diré”
    El Deportivo

    El aviso de Fernando Ortiz tras las indicaciones de Arturo Vidal al borde de cancha: “Si sobrepasa el límite, le diré”

    Alejandro Tabilo desaprovecha su gran arranque y cae ante Tomás Etcheverry en cuartos de final del ATP de Buenos Aires

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia
    Cultura y entretención

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia

    Diez años sin películas de Gore Verbinski: el director de Piratas del Caribe rompe la sequía con nuevo filme

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”
    Mundo

    Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca

    Canciller alemán afirma que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York