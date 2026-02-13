Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

El secretario de Gobierno del municipio de Itumbiara, en el estado de Goiás, Thales Naves Alves Machado, disparó contra sus dos hijos durante la madrugada del jueves 12 de febrero .

El mayor, de 12 años, murió producto de las heridas, mientras que el menor, de 8, permanece hospitalizado en estado grave.

Tras el ataque, el funcionario se quitó la vida, según informó la Policía Militar de Brasil y los medios locales.

Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida. Foto: CNN Brasil

Los detalles del caso

El hijo mayor fue trasladado al Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), pero no sobrevivió.

El menor fue operado y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Estatal de São Marcos, en Itumbiara.

Inicialmente, la Policía Civil del Estado de Goiás informó la muerte de ambos niños, pero horas más tarde rectificó que el menor seguía con vida.

De acuerdo con las autoridades, el caso se tramita como homicidio consumado e intento de homicidio, seguido de suicidio por parte del agresor .

“Hasta el momento, no existen elementos que indiquen la participación de terceros”, señaló la policía.

Machado formaba parte de la administración municipal y era yerno del alcalde de Itumbiara, Dione Araújo.

En las últimas semanas había sido presentado como precandidato a diputado estatal. En una publicación del mes pasado, el alcalde destacó su rol en la gestión local.

“Thales es aún joven, pero tiene confianza. Ha sido de gran ayuda en la administración. Tiene facilidad para acceder y obtener los beneficios que la ciudad necesita. Me ha ayudado mucho en ese sentido. Eso es lo que Itumbiara necesita: un representante que se preocupe por la ciudad”.

Los antecedentes del crimen

En redes sociales, horas antes del crimen, el secretario había compartido fotografías de sus hijos.

En una de las publicaciones escribió: “Que Dios siempre bendiga a mis hijos... Papá los quiere mucho”.

Días antes, también había difundido un video en el que afirmaba: “Me llamo Thales Machados, soy el padre de Miguel, el padre de Benício, estoy casado con Sara (...) que estoy formando mi familia, que es lo más importante en mi vida”.

Tras el ataque, se difundió en su perfil una carta que luego fue eliminada.

Personas cercanas señalaron que el contenido era auténtico y que aludía a una crisis matrimonial.

Medios locales indicaron que el texto mencionaba una presunta infidelidad como parte del contexto previo , además de referencias religiosas y pedidos de perdón.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado que ese haya sido el origen del crimen.

Luto en Goiás

El caso generó conmoción en el estado. El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, señaló en redes sociales que el hecho “causó consternación y dejó a Goiás de luto”.

Además, afirmó: “La noticia de violencia doméstica, especialmente cuando las víctimas son menores, afecta profundamente a la familia y enluta a todo el estado. En este momento de profundo dolor, ofrezco mis condolencias a la familia, amigos y a toda la comunidad de Itumbiara”.

La Alcaldía decretó tres días de luto oficial y suspendió temporalmente las actividades administrativas.

La investigación quedó a cargo del Grupo de Investigación de Homicidios (GIH) de Itumbiara, mientras continúan las pericias técnicas y la toma de testimonios para esclarecer las circunstancias y la motivación del crimen.