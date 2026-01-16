Captan a mujer sacando a un pato desde la laguna del Mall Plaza Oeste
Un registro compartido en redes sociales, muestra el momento exacto en que una mujer junto su hija se llevan a un pato desde la laguna artificial del Mall Plaza Oeste, en la comuna de Cerrillos.
La situación fue viralizada en redes sociales y rápidamente causó indignación entre los usuarios que calificaron de insólita la situación, exigiendo que las autoridades respondan ante el caso.
Hasta el momento no se han pronunciado desde el centro comercial, y tampoco de autoridades del municipio y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
