“Mi momento”, Capítulo 2|Perder para ganar: las lecciones de dos mujeres innovadoras

En este episodio de estreno, las invitadas son la ingeniera comercial Conzuelo Pi y la antropóloga Ana María Raad. Ambas referentes de la innovación y el emprendimiento social conversan sobre cómo es la construcción de una identidad profesional resiliente y el momento exacto en que decidieron convertir sus visiones en proyectos de impacto de por vida.

La fundadora de Who & Co y la creadora de AprendoLab conversan sobre las exigencias de liderar en entornos de incertidumbre, la capacidad del equipo para sobreponerse a crisis financieras o sistémicas y esa determinación necesaria para mantenerse a la vanguardia mientras equilibran la gestión de talento con la transformación educativa.