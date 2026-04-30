“Mi momento”, Capítulo 2|Perder para ganar: las lecciones de dos mujeres innovadoras
Banco Santander junto a La Tercera presentan un nuevo capítulo de “Mi momento: decisiones que marcan”, un nuevo videopodcast que explora los puntos de inflexión y las decisiones que definen las trayectorias de destacados personajes.
En este episodio de estreno, las invitadas son la ingeniera comercial Conzuelo Pi y la antropóloga Ana María Raad. Ambas referentes de la innovación y el emprendimiento social conversan sobre cómo es la construcción de una identidad profesional resiliente y el momento exacto en que decidieron convertir sus visiones en proyectos de impacto de por vida.
La fundadora de Who & Co y la creadora de AprendoLab conversan sobre las exigencias de liderar en entornos de incertidumbre, la capacidad del equipo para sobreponerse a crisis financieras o sistémicas y esa determinación necesaria para mantenerse a la vanguardia mientras equilibran la gestión de talento con la transformación educativa.
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