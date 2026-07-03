Ricardo Yáñez y despliegue de FF.AA. en infraestructura crítica: “Si las ocupamos o no, dejó de ser una discusión, es una necesidad real”

“Se han hecho en otras partes estos mecanismos híbridos que pueden coexistir”, afirmó el otrora mandamás de Carabineros, Ricardo Yáñez, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, para defender que integrantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) colaboren con las policías en el control de la infraestructura crítica, siempre y cuando existan las condiciones jurídicas que garanticen su “resguardo”.

Entrevistado por Rodrigo Álvarez y Juan Manuel Ojeda, el actual director del Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), también llamó a realizar “modificaciones legales” para que inspectores municipales tengan garantías si es que usan la fuerza.

Tras el crimen de un niño de 12 años por un grupo de menores de edad volvió el debate por la responsabilidad penal adolescente. ¿Cómo ve esto? ¿Es algo que ha podido discutir con los alcaldes?

No sé qué más tiene que pasar para que de alguna vez por todas haya seriedad en las decisiones que tienen que tomar las autoridades políticas llamadas a debatir estos temas. Es terrible lo que ocurrió, pero cuando se ven los datos, reflejan un síntoma que podía predecir que esto iba a ocurrir. Estamos con la mayor deserción escolar en los últimos 10 años y a mayor deserción, hay mayor cantidad de NNA involucrados en rutinas delictuales. (...) Los alcaldes conocen perfectamente cuáles son los jóvenes y niños que están involucrados en delitos. Eso lo manejan, pero para enfrentarlo requieren recursos, programas que funcionen efectivamente.

¿Hay que legislar sobre responsabilidad penal adolescente?

La persecución penal es importante para no generar impunidad a los delitos, pero lo más importante es que no ocurran los delitos.

Pero la discusión parlamentaria está más centrada en bajar la imputabilidad de los adolescentes que ir a las causas más profundas.

Ambas cosas son necesarias, uno no puede quedarse en algo rígido.

¿Ha visto un cambio respecto de cómo afrontar el tema de seguridad desde que asumió el Presidente Kast?

Veo que al menos existe voluntad y disposición. Es cosa de escuchar al ministro (Martín) Arrau, que tiene un sentido, un camino y un objetivo trazado en esto. Me gustaría también que la discusión legislativa en estos temas lo acompañen. ¿Cuántos años llevamos discutiendo la ley de Infraestructura Crítica? La infraestructura crítica es más que las represas y las antenas de alta tensión, son los hospitales, los establecimientos educacionales, los centros comerciales, el transporte público, el aeropuerto. (...) Se produce una paradoja, algunos que estaban en contra de los militares hoy preguntan por qué no los tenemos en las calles.

¿Deberían estar los militares en infraestructura crítica?

El Estado no se puede permitir no contar con todas sus capacidades para poder garantizar condiciones de seguridad cuando la propia Constitución así lo define, pero para eso también hay que generar las condiciones para que quienes cumplan esa tarea tengan resguardo, tengan todas las garantías, que no las tienen. (Que) mañana no estén cuestionados, no estén formalizados -lo digo yo con conocimiento de causa-, que después deban estar enfrentando juicios. Nadie va a querer arriesgarse a estar exponiendo a personas irresponsablemente.

Cuando dice que no están las garantías ¿se refiere a que pueda salir de una vez por todas las RUF?

Es absolutamente básico. Me pregunto qué más tiene que pasar. (...) Las RUF son vitales y es fundamental tenerlas plenamente establecidas por ley con claras definiciones antes de la otra definición. Si ocupamos o no ocupamos las FF.AA. dejó de ser una discusión, es una necesidad real. Lo estamos haciendo en la frontera, en la Macrozona Sur, bajo estado de excepción. La Constitución establece que sí las podemos ocupar bajo situaciones especiales. Bueno, hay que ajustar esto a la realidad que vivimos hoy día, que es que las fuerzas de orden y seguridad han tenido un detrimento en su oferta policial, en su capacidad operativa.

¿Más allá de las garantías, está a favor del despliegue militar?

No es que esté a favor o en contra, me tocó interactuar con las FF.AA. durante periodos complejos como en el estallido social. Cuando se utilizan completas las capacidades del Estado, claramente esto aporta y ayuda a instituciones que están absolutamente estresadas.

¿Entonces, sería un aporte que FF.AA. ayuden a Carabineros en orden público más allá de infraestructura crítica?

Creo que bajo la lógica de la infraestructura crítica aportaría. Porque liberarían recursos operativos de las instituciones para el resguardo de esta infraestructura y permitiría liberar carabineros para poder cumplir funciones. Se han hecho en otras partes estos mecanismos híbridos que pueden coexistir.

¿Qué opina de que diputados PC quieran derogar la Ley Nain-Retamal?

Es un retroceso absoluto. (...) Los carabineros hacen uso de su arma como último recurso y las cifras dan cuenta de eso. Por lo tanto, retroceder es un error. Por el contrario, pensamos que quienes cumplan la función de inspectores de seguridad municipal tienen que tener un resguardo similar porque se van a vincular con la seguridad pública, van a ser coadyuvantes sin armas, y la ley no lo deja tan claro.

¿Cómo ve la Ley de Seguridad Municipal? Considerando que su reglamento aún está en construcción.

Es una necesidad. (...) La ley tiene nudos críticos que hay que solucionar. Por ejemplo, habla de que los inspectores van a poder detener en flagrancia, pero para eso los inspectores van a tener que hacer uso de la fuerza, que por ley está consagrado solamente para la institución encargada del orden de la seguridad pública. Por lo tanto, hay que hacer modificaciones legales que permitan entregar garantía para que el inspector no se vaya detenido por riña o por lesiones.

¿La ley no quedó tan bien hecha, entonces?

Como muchas.