SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Sala de Pauta | El giro a la derecha en América Latina: las claves del nuevo mapa político regional

    En el segundo capítulo de Sala de Pauta, Gloria Faúndez, Alejandro Tapia, Rodrigo Cárdenas, Rocío Latorre y el especialista de relaciones internacionales Sebastián Hurtado analizaron el avance de liderazgos de derecha en la región, sus diferencias internas y los factores que podrían explicar este cambio.

    Por 
    La Tercera

    ¿América Latina está girando a la derecha? ¿Se trata de un cambio ideológico más profundo o de una reacción frente al desgaste de los gobiernos de izquierda? ¿Y qué tienen realmente en común liderazgos tan distintos como los de Javier Milei, Nayib Bukele, José Antonio Kast o nuevas figuras que emergen en la región?

    Esas fueron algunas de las preguntas que marcaron el segundo capítulo de Sala de Pauta, el videopodcast exclusivo para suscriptores de La Tercera, dedicado esta vez al nuevo mapa político latinoamericano y al avance de fuerzas de derecha en distintos países de la región.

    En la conversación participaron la editora general de La Tercera, Gloria Faúndez; los editores Alejandro Tapia y Rodrigo Cárdenas; la periodista Rocío Latorre; y Sebastián Hurtado, académico de la USS y especialista en relaciones internacionales, quienes analizaron las causas, matices y proyecciones de este fenómeno.

    Durante el programa, el panel abordó si este giro responde a una transformación más estructural de la cultura política regional o si se explica, al menos en parte, por el voto de castigo a gobiernos que no lograron responder a demandas ciudadanas en materias como seguridad, economía y migración.

    También se discutió si es posible hablar de una sola “derecha latinoamericana”, considerando las diferencias entre liderazgos más tradicionales y otros de carácter más disruptivo, así como la influencia de referentes como Bukele, Milei o Donald Trump, con matices distintos según cada país.

    El capítulo incorporó preguntas y comentarios enviados por suscriptores de La Tercera. En general, quienes participaron tendieron a interpretar el giro a la derecha como una reacción al desgaste de los gobiernos de izquierda de las últimas décadas. Sus inquietudes apuntaron, entre otros temas, a si este cambio puede proyectarse en el tiempo, qué tan homogéneos son estos nuevos liderazgos y cuáles podrían ser sus consecuencias para el desarrollo económico, la democracia y los sectores más vulnerables.

    Entre las preguntas recibidas también surgió la duda sobre si las categorías tradicionales de izquierda y derecha siguen siendo suficientes para entender la política actual, o si nuevos ejes (como globalismo y soberanismo) ayudan a explicar mejor los cambios que atraviesan la región.

    Sala de Pauta es un videopodcast exclusivo para suscriptores de La Tercera, donde periodistas y editores analizan en profundidad los temas que marcan la agenda para ayudarte a entender mejor aquello que lees todos los días.

    Además del acceso anticipado a cada capítulo, los suscriptores pueden participar proponiendo temas, enviando preguntas y compartiendo comentarios que ayudan a orientar futuras conversaciones.

    Más sobre:Sala de PautaLa derecha en LatinoaméricaJavier MileiNayib BukeleJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senapred decreta alerta roja en Pucón por fuertes vientos en La Araucanía de hasta 100 km/h

    Ministro Rabat confirma que gobierno presentará indicaciones en reforma de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

    GNL Quintero presenta proyecto de desalinizadora por US$400 millones

    Trama bielorrusa: Lagos insiste en salir de la cárcel y recurre a la Suprema para revisar amparo

    Vive The Yard: el Fanfest de Adidas llega al MUT con una experiencia exclusiva para suscriptores

    Por auditoría del gobierno y fundaciones: oposición pide investigar, pero no ocuparla como “cortina de humo”

    Lo más leído

    1.
    Hinchas burlan seguridad e invaden la cancha durante el partido de Bélgica vs Senegal

    Hinchas burlan seguridad e invaden la cancha durante el partido de Bélgica vs Senegal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Carabineros abre postulaciones a ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones

    Carabineros abre postulaciones a ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Ministro Rabat confirma que gobierno presentará indicaciones en reforma de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente
    Chile

    Ministro Rabat confirma que gobierno presentará indicaciones en reforma de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Trama bielorrusa: Lagos insiste en salir de la cárcel y recurre a la Suprema para revisar amparo

    GNL Quintero presenta proyecto de desalinizadora por US$400 millones
    Negocios

    GNL Quintero presenta proyecto de desalinizadora por US$400 millones

    BHP inicia tramitación ambiental para reactivar Cerro Colorado por US$ 1.500 millones

    El Ipsa termina con su racha de ganancias y el dólar retoma su tendencia al alza

    Estos hábitos alimenticios pueden ayudarte si tienes riesgo de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Estos hábitos alimenticios pueden ayudarte si tienes riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Remontada para la historia: Bélgica levanta un 0-2 ante Senegal y se mete en octavos de final del Mundial
    El Deportivo

    Remontada para la historia: Bélgica levanta un 0-2 ante Senegal y se mete en octavos de final del Mundial

    Con tres denuncias sobre la mesa: Sifup abre canal para combatir las malas prácticas médicas en el fútbol chileno

    Periodistas e hinchas ecuatorianos agredidos: los bochornosos festejos en México tras clasificar a octavos del Mundial

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual
    Tecnología

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People
    Cultura y entretención

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People

    El furor de la película de Michael Jackson y las biopics bajo la lupa del archivo de Getty Images

    De Rosalía a BTS y Robbie Williams: los 20 conciertos imperdibles del segundo semestre de 2026

    Senapred decreta alerta roja en Pucón por fuertes vientos en La Araucanía de hasta 100 km/h
    Mundo

    Senapred decreta alerta roja en Pucón por fuertes vientos en La Araucanía de hasta 100 km/h

    Xi dice que “reunificación” con Taiwán es “misión histórica” del PCCh y llama a fortalecer FF.AA. chinas

    Los nuevos rescates en Venezuela reavivan la esperanza de encontrar sobrevivientes

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”
    Paula

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica