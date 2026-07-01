Sala de Pauta | El giro a la derecha en América Latina: las claves del nuevo mapa político regional

¿América Latina está girando a la derecha? ¿Se trata de un cambio ideológico más profundo o de una reacción frente al desgaste de los gobiernos de izquierda? ¿Y qué tienen realmente en común liderazgos tan distintos como los de Javier Milei, Nayib Bukele, José Antonio Kast o nuevas figuras que emergen en la región?

Esas fueron algunas de las preguntas que marcaron el segundo capítulo de Sala de Pauta, el videopodcast exclusivo para suscriptores de La Tercera, dedicado esta vez al nuevo mapa político latinoamericano y al avance de fuerzas de derecha en distintos países de la región.

En la conversación participaron la editora general de La Tercera, Gloria Faúndez; los editores Alejandro Tapia y Rodrigo Cárdenas; la periodista Rocío Latorre; y Sebastián Hurtado, académico de la USS y especialista en relaciones internacionales, quienes analizaron las causas, matices y proyecciones de este fenómeno.

Durante el programa, el panel abordó si este giro responde a una transformación más estructural de la cultura política regional o si se explica, al menos en parte, por el voto de castigo a gobiernos que no lograron responder a demandas ciudadanas en materias como seguridad, economía y migración.

También se discutió si es posible hablar de una sola “derecha latinoamericana”, considerando las diferencias entre liderazgos más tradicionales y otros de carácter más disruptivo, así como la influencia de referentes como Bukele, Milei o Donald Trump, con matices distintos según cada país.

El capítulo incorporó preguntas y comentarios enviados por suscriptores de La Tercera. En general, quienes participaron tendieron a interpretar el giro a la derecha como una reacción al desgaste de los gobiernos de izquierda de las últimas décadas. Sus inquietudes apuntaron, entre otros temas, a si este cambio puede proyectarse en el tiempo, qué tan homogéneos son estos nuevos liderazgos y cuáles podrían ser sus consecuencias para el desarrollo económico, la democracia y los sectores más vulnerables.

Entre las preguntas recibidas también surgió la duda sobre si las categorías tradicionales de izquierda y derecha siguen siendo suficientes para entender la política actual, o si nuevos ejes (como globalismo y soberanismo) ayudan a explicar mejor los cambios que atraviesan la región.

Sala de Pauta es un videopodcast exclusivo para suscriptores de La Tercera, donde periodistas y editores analizan en profundidad los temas que marcan la agenda para ayudarte a entender mejor aquello que lees todos los días.

Además del acceso anticipado a cada capítulo, los suscriptores pueden participar proponiendo temas, enviando preguntas y compartiendo comentarios que ayudan a orientar futuras conversaciones.