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    Cartas al Director

    Acusación constitucional

    Por 
    Cartas al director
    23 JUNIO 2026 ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX MINISTRO DE HACIENDA, NICOLAS GRAU. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    SEÑOR DIRECTOR:

    Para definir si procede o no la acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda Nicolás Grau, basta responder las siguientes preguntas: ¿comprometió gravemente el honor o la seguridad de la Nación?; ¿infringió la Constitución o las leyes o dejó estas sin ejecución?; ¿cometió los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos o soborno?

    Adolfo Paúl Latorre

    Abogado

    Más sobre:SenadoEx ministro Grau

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