SEÑOR DIRECTOR:

Para definir si procede o no la acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda Nicolás Grau, basta responder las siguientes preguntas: ¿comprometió gravemente el honor o la seguridad de la Nación?; ¿infringió la Constitución o las leyes o dejó estas sin ejecución?; ¿cometió los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos o soborno?

Adolfo Paúl Latorre

Abogado