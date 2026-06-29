Acusación constitucional
SEÑOR DIRECTOR:
Para definir si procede o no la acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda Nicolás Grau, basta responder las siguientes preguntas: ¿comprometió gravemente el honor o la seguridad de la Nación?; ¿infringió la Constitución o las leyes o dejó estas sin ejecución?; ¿cometió los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos o soborno?
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
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