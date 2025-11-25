BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Ética y formación jurídica

    Por 
    Cartas al director
    Ética y formación jurídica JORGE CADENAS - Alejandra De Lucca V. ALEJANDRA DE LUCCA

    SEÑOR DIRECTOR:

    Los procesos judiciales -y hasta hace poco, constitucionales- que se están llevando a cabo en estos días y que atañen a miembros del Poder Judicial exigen una profunda reflexión. No solo desde un punto de vista jurídico o político, sino desde la perspectiva de la formación de los futuros abogados y abogadas de nuestro país.

    Estos hechos ponen sobre la mesa uno de los ejes centrales del proceso formativo: el correcto desempeño de sus futuras tareas. Si bien se trata de una exigencia presente en distintos ámbitos, en esta ocasión la ética profesional en el mundo legal constituye una dimensión que no podemos dejar de abordar quienes nos dedicamos a la enseñanza del derecho.

    Formar abogados y abogadas conscientes de su labor y del impacto de sus decisiones y prácticas– sin importar la función o el ámbito en que se desempeñen- es nuestro deber y todos los esfuerzos de las facultades de Derecho deberían estar orientados a ofrecer una formación ética de carácter transversal, presente a lo largo de toda la carrera.

    No basta un curso electivo o incluso un curso obligatorio dentro de la malla curricular. La pregunta clave es cómo enseñamos a jóvenes de 18 o 20 años una dimensión de nuestra profesión que no se aprende memorizando códigos ni repitiendo reglas, sino desarrollando un juicio ético y profesional al analizar los problemas legales y sociales en los que deberán desenvolverse en el futuro.

    Lo anterior supone también contar con referentes que sirvan de modelo de ejercicio profesional. Sin buenos referentes, formar en ética se vuelve un ejercicio vacío.

    Macarena Vargas Pavez

    Vicedecana de Pregrado Facultad de Derecho UDP

    Más sobre:Poder JudicialÉtica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas

    Cómo es el Programa Primera Respuesta para enfrentar emergencias en todo Chile

    ¿Tercer concurso de 5G?: Subtel abre consulta ciudadana para determinar si es oportuno

    Jetsmart Airlines consolida flota de 50 aviones y espera alcanzar los 100 en cinco años

    La fuerte disputa oposición-Ejecutivo que generó la glosa presupuestaria para la nueva modalidad de Fonasa

    Reunión entre Frei y Kast remece el tablero presidencial a 18 días de la elección

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas
    Chile

    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas

    Reunión entre Frei y Kast remece el tablero presidencial a 18 días de la elección

    Accidentes en scooter suben un 27,9% y dos de cada cinco usuarios admite que conduciría tras beber

    ¿Tercer concurso de 5G?: Subtel abre consulta ciudadana para determinar si es oportuno
    Negocios

    ¿Tercer concurso de 5G?: Subtel abre consulta ciudadana para determinar si es oportuno

    Jetsmart Airlines consolida flota de 50 aviones y espera alcanzar los 100 en cinco años

    La fuerte disputa oposición-Ejecutivo que generó la glosa presupuestaria para la nueva modalidad de Fonasa

    Cómo es el Programa Primera Respuesta para enfrentar emergencias en todo Chile
    Tendencias

    Cómo es el Programa Primera Respuesta para enfrentar emergencias en todo Chile

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    A cinco años de su muerte: el día en que Diego Maradona eligió cuál fue su mejor versión
    El Deportivo

    A cinco años de su muerte: el día en que Diego Maradona eligió cuál fue su mejor versión

    Champions League: un espectacular Chelsea golea al Barcelona sin respuestas que complica su clasificación

    Marcelino Núñez le da un triunfo clave al Ipswich Town ante el Hull City en la Championship

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano
    Finde

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Chumbekes disimula en su nueva etapa
    Cultura y entretención

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Scarlett Johansson protagonizará la nueva versión de El exorcista

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025

    La ofensiva de Trump contra su nuevo enemigo: La investigación del Pentágono contra el héroe de guerra Mark Kelly
    Mundo

    La ofensiva de Trump contra su nuevo enemigo: La investigación del Pentágono contra el héroe de guerra Mark Kelly

    ONU pone en marcha proceso para presentar candidatos para la Secretaría General

    Jair Bolsonaro es condenado “a firme” a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en Brasil

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?