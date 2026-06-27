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    Cartas al Director

    ¿Flexibilizar el mercado laboral?

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    El gobierno ha propuesto medidas para dinamizar el funcionamiento del mercado laboral con medidas de flexibilización tales como los contratos por hora y un estatuto especial para el turismo (actividad muy determinada por ciclos), a lo que se suman propuestas que buscan impulsar la generación de puestos de trabajo formal, como el proyecto de sala cuna o del crédito tributario al empleo. Las medidas no han recibido un apoyo transversal, y más allá de lo perfectibles que pueden ser, existen sectores que simplemente se oponen, argumentando que muchas de ellas equivalen a precarizar el empleo.

    El contexto laboral es preocupante, al que no se llegó por azar, sino que por decisiones tan populistas como nocivas, donde ya ni siquiera vale la pena ocultar los negativos, esperables y anunciados efectos del aumento desproporcionado del salario mínimo, o la ley de 40 horas que siguió encareciendo la contratación. Las malas decisiones nos llevaron a que en la actualidad la tasa de desempleo se ubique en 9,1% (10,5% en mujeres), con una tasa de ocupación que se quedó muy por debajo de los niveles prepandemia, con el riesgo real de que si no se hace nada esta situación se perpetúe.

    Es fácil oponerse a todo desde la comodidad de un empleo asegurado, pero lo correcto es preguntarse si las personas sin empleo —casi un millón, y detrás de ellas, familias— prefieren un mercado laboral rígido, y seguir sin empleo, o prefieren un mercado laboral más moderno, que contribuya a la creación de empleo, y que les dé una posibilidad concreta de salir adelante con dignidad de verdad, no solo en el papel.

    Félix Berríos Theoduloz

    Economista

    Más sobre:Contratos por horaMalas decisionesMercado modernoGobierno

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