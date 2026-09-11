Más rápido que nuestra capacidad de gobernarla

SEÑOR DIRECTOR:

La renuncia de Jacob Coxon a Anthropic, advirtiendo sobre los riesgos del desarrollo acelerado de la IA, puede leerse como una nueva alerta apocalíptica. Creo que sería un error.

No sé si sus peores pronósticos se cumplirán. Pero hay algo en lo que vale la pena detenerse: la velocidad con que está avanzando la IA no tiene correlato en nuestra capacidad para gobernarla.

Las capacidades cambian en meses. Las reglas, las responsabilidades y hasta la discusión sobre quién debe tomar las decisiones siguen llegando después. Y eso es un problema, incluso si nunca ocurre ninguno de los escenarios que Coxon anticipa.

No es la primera vez que una tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad para entender todas sus consecuencias. Hay historia suficiente para saberlo. Pero pocas generaciones de líderes han tenido que tomar decisiones frente a una tecnología que cambia a esta velocidad y sobre la que todavía sabemos tan poco. Gobernarla en esas condiciones, sin frenar su avance pero tampoco esperar a conocer todas sus consecuencias, probablemente sea uno de los grandes desafíos de liderazgo de nuestro tiempo.

Carolina Pérez Echeverría

CEO de Foresight Consulting y directora de empresas