Trabajadoras parvularias

Santiago, 15 de octubre 2024 El Presidente, junto al ministro de Educacion, la subsecretaria de Educacion Parvularia, y la vicepresidenta ejecutiva de Junji, visita las instalaciones del Jardín Infantil Renacer en Quinta Normal, en el marco de la conmemoracion de los 160 años de la educacion parvularia en Chile. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

El martes 1 de septiembre el senador Rojo Edwards trató en sala de “trastornadas” a las dirigentas de las trabajadoras de la Junji que protestaban por el modelo de financiamiento, copago y exclusión de la oferta pública de la Ley de Sala Cuna. Además, señaló que se alegraba de que la Junji no fuera a ser parte del modelo que se propone.

Las trabajadoras de la Junji y la educación parvularia pública cumplen un rol esencial en la estimulación temprana, cuidado y educación de más de 170 mil niños y niñas en nuestro país. Son la red de apoyo de miles de familias y en muchos casos también ofician de protección y detección ante situaciones de maltrato y vulneración.

La actual propuesta de Sala Cuna excluye a la principal red parvularia del país por ser pública gracias al extremismo del ministro Quiroz. Los datos 2024 indican que es ahí donde asisten actualmente las guaguas de los y las trabajadoras sin derecho a sala cuna. El maltrato y la exclusión a sus trabajadoras en público solo demuestra el desprecio por una institución y la fobia a lo público. Necesitamos Sala Cuna, con diálogo y capacidad real de ejercer el derecho. Eso, sin la Junji y sus trabajadoras, no es posible.

Antonia Orellana Guarello