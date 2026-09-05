Lecciones institucionales del 4S

SEÑOR DIRECTOR:

A cuatro años del plebiscito del 4 de septiembre, su resultado admite una lectura menos más institucional. El 62% del Rechazo fue contundente, pero estuvo lejos de constituir un nuevo clivaje de la política chilena. Las elecciones posteriores demostraron que aquella mayoría era transversal y contingente, antes que una nueva identidad política. Por lo mismo, su resultado tampoco es patrimonio de sector alguno.

Lo verdaderamente interesante es que perdió el constitucionalismo barroco, la idea de que una Constitución debe contener respuestas para una extensa variedad de demandas sociales, identidades y políticas públicas. Una democracia madura requiere precisamente lo opuesto, reglas suficientemente robustas para limitar el poder y suficientemente abiertas para permitir que mayorías sucesivas gobiernen de manera diferente.

Perdió también la política del espectáculo. Las performances y controversias que marcaron la Convención no fueron simplemente anécdotas comunicacionales. En instituciones cuya autoridad depende especialmente de su legitimidad, las formas son parte del fondo.

Quizás el aprendizaje más importante sea otro. Todo cambio constitucional supone riesgo institucional. Cuanto más profundas sean las transformaciones propuestas, mayor debe ser la capacidad de construir acuerdos, ejercer autocontención y ofrecer garantías a quienes quedarán en minoría.

El 4S no clausuró la cuestión constitucional ni inauguró un nuevo ciclo político. Dejó una lección más sobria que muestra que las constituciones duraderas no son aquellas donde una mayoría logra escribir todo lo que quiere, sino aquellas en que distintas mayorías pueden reconocerse incluso cuando pierden. En otras palabras, mostró en los hechos la importancia de los acuerdos.

Gustavo Campos

Vicedecano Economía y Gobierno, U. Central