“Votar por miedo”

SEÑOR DIRECTOR:

Nunca había leído una columna más descorazonadora de Max Colodro como la de este domingo titulada como esta carta.

Comparto mucho de lo que escribe, pero me niego a aceptar que nuestro país no pueda superar los traumas que los políticos, con su irresponsabilidad inaceptable nos han generado a la mayoría de los chilenos que deseamos simplemente paz, seguridad y un futuro mejor para sus habitantes.

Basta de promesas falsas, y que los ganadores de las próximas elecciones ojalá creen las condiciones para un país más fraterno, solidario y unido.

Alberto Wurmann