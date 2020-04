La cuarentena de Mike Patton: recomienda películas épicas y discos exóticos

Contactado por Rolling Stone, la voz de Faith No More y Mr. Bungle contó cómo invierte su tiempo libre en días de confinamiento. ¿Qué hace Mike Patton en cuarentena? “Escribir, escribir, escribir. Trabajo en varios proyectos a la vez, lo cual no es anormal para mí, pero de alguna manera es revitalizador no tener otras distracciones interfiriendo. Sin embargo, la gravedad de esta situación hace que las cosas se sientan un tanto… diferentes”.

El músico cuenta que ha debido cancelar un año de gira, entre sus diferentes grupos, “y eso ciertamente pesa sobre mí, las bandas con las que estoy trabajando y obviamente los fanáticos (...) Básicamente, apesta”.

Mike Patton.

Los discos de Mike Patton en cuarentena

¿Ha buscado refugio en la música? “Musicalmente, he estado escuchando cosas exóticas. Alucinantes y reconfortantes, dentro del imaginario musical de la fantasía y la paleta de ciertos compositores de los años cincuenta y sesenta que, de alguna manera, me transportan a un lugar feliz”.

En el artículo de Rolling Stone, Mike Patton ofrece una lista extensa y con descripciones de sus discos durante la cuarentena, donde deja traslucir sus influencias musicales, que varían ampliamente entre sus diversos proyectos artísticos, materia bien sabida ya a estas alturas.

Acá las recomendaciones musicales de Patton:

Les Baxter - Space Escapade y Ritual of the Savage / The Passions!

“Todos estos registros son un viaje/escape perfecto hacia otro mundo. Si usas auriculares, oirás una guerra hermosa, un recorrido hacia un lugar en el que nunca antes has estado”.

Ferrante & Teicher - Under the sea

“Una fantasía submarina preparada con piano y electrónica. De nuevo, si quisiéramos escapar… ¿por qué no sumergirnos?”.

André Popp - Delirium in Hi-Fi

“Un clásico absoluto, especializado en trucos estereofónicos y una instrumentación demente”.

Dick Hyman - Electric Eclectics y Moon Gas

“Ambos discos son un enema electrónico de Moogs, tan alegre y refrescante que tus intestinos lo agradecerán”.

Yma Sumac - Voice of the Xtabay

“Un relajante baño de barro vocal con arreglos maravillosos. ¡La voz de Yma es una luz que guía!”.

Esquivel! - Latin-Esque

“Un verdadero triunfo de los primeros días del pop y la experimentación estereofónica. Ponte audífonos y acomódate en una silla”.

Bernard Parmegiani - Pop’eclectic

“Un viaje vanguardista al electropop, desde un punto de vista alegremente clásico”.

Jean-Claude Vannier: Electro Rapide

“Una colección de algunos de sus temas profundos: todos transformadores, maravillosos y completamente innovadores.

Raymond Scott - Manhattan Research Inc.

“Son los experimentos electrónicos de un legendario compositor, famoso por los dibujos animados de Warner Bros. y Hanna-Barbera”.

The Voyager Golden Record

“Un boxset recientemente editado para terrícolas. Fue diseñado para acompañar las misiones Voyager 1 y 2, con la esperanza de terminar en Júpiter o Saturno. La grabación tenía la intención de ser un documento, una especie de saludo a los extraterrestres para ilustrar cómo suena la humanidad. Una especie de apretón de manos interestelar. ¡Solo por eso es una escucha reconfortante para mí!”.

Las películas de Mike Patton en cuarentena

El músico de Faith No More también se dio el tiempo para aconsejar ver películas durante la cuarentena como forma de cuidarse.

“Aguanta. Mira películas épicas. Para mí, ver menos de tres horas no sirve en este momento. Echa un vistazo a cualquier película de espadas-sandalias o de gángsters: cualquier cosa que absorba esta arena movediza en la que estamos”, recomienda.

Estas son sus elegidas:

Barabbas (ver en Amazon Prime).

Tráiler:

Ben-Hur (ver en Netflix).

Tráiler:

Lawrence of Arabia (ver en Amazon Prime).

Tráiler:

The Godfather (ver en Netflix).

Tráiler:

Goodfellas (ver en Amazon Prime).

Tráiler:

Seven Brides for Seven Brothers (ver en Amazon Prime).

Tráiler:

Y la “Dollars Trilogy” de Sergio Leone:

Por un puñado de dólares (ver en Amazon Prime).

Tráiler:

La muerte tenía un precio (ver en Amazon Prime).

Tráiler:

El bueno, el malo y el feo (ver en Amazon Prime).

Tráiler:

“O, si te sientes juguetón, aquí hay algunas paranoicas”, invita Mike Patton:

THX 1138 (ver en Amazon Prime).

Tráiler:

Marooned (ver en Amazon Prime).

Tráiler:

Woman in the Dunes (ver en Amazon Prime).

Tráiler:

Pandemic (ver en Amazon Prime).

Tráiler:

Contagion (ver en Amazon Prime).

Tráiler:

Panic Room (ver en Amazon Prime).

Tráiler:

The Shining (ver en Amazon Prime).

Tráiler:

Seconds (ver en Amazon Prime).

Tráiler:

“¡Cuídate! Y recuerda, la única forma de mantenerse activo y creativo es creando”. Palabra de Mike Patton.