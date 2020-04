Shira Haas, protagonista de Poco Ortodoxa: “Es muy raro tener un rol protagónico femenino fuerte y complejo"

Poco Ortodoxa es una miniserie de Netflix que con solo cuatro episodios se ha convertido en un éxito de audiencias. La historia de Esty Shapiro, una joven de 19 años que decide huir de la comunidad jasídica ortodoxa a la que pertenece, cautivó a miles de personas alrededor del mundo.

Protagonizada por la actriz israelí Shira Haas, la producción basada en hechos reales muestra el escape desde Brooklyn a Berlín por parte de una mujer sometida a un matrimonio arreglado y la presión de ser madre en un entorno colmado de estrictas costumbres.

Para los seguidores de la serie, es de su conocimiento que la producción se basa en las memorias de Deborah Feldman, escritora que trabajó directamente en la realización y el trabajo de preparación de Shira Haas. Lo que pocos saben, es la historia tras la actriz de 24 años que da vida a Esty en la pantalla.

Shira es nieta de sobrevivientes al Holocausto. A los dos años, fue diagnosticada con cáncer renal, por lo que debió someterse a tratamientos de quimioterapia que limitaron su crecimiento al metro y medio de estatura.

Si bien siempre fue una niña más bien tímida, decidió estudiar teatro, lo que le permitió participar en obras como Ghetto y Richard the III en su natal Israel. Posteriormente, debutó en el cine bajo la dirección del israelí Tali Shalom en la cinta Princess (2014), y en paralelo despegó la serie Shtisel, la que fue adquirida por Netflix.

Su paso a lo mainstream, fue en 2017, con su rol secundario en la cinta La esposa del guardián de zoológico, cinta protagonizada por Jessica Chastain y Daniel Brühl sobre la llegada nazi a Polonia y los esfuerzos de una mujer por ocultar niños judíos. Shira Haas interpreta a una adolescente judía que fue víctima de violación.

Tres años después, por medio de una videollamada coordinada por Variety, ambas actrices se reencontraron. Si bien Chastain lidera la conversación, esta vez la protagonista es Shira.

“Todos los días parecen el mundo al revés, pero esperemos pase pronto, como todo lo demás”, dijo Haas al inicio de la conversación cuando Chanstain le pregunta cómo está en estos tiempos de cuarentena.

Desde Tel Aviv, Israel, Haas escuchó solo halagos por parte de Chastain: “Estamos aquí para conversar sobre Poco Ortodoxa. Estoy muy orgullosa de ti”, exclamó. “Significa mucho para mí escuchar eso de ti. Ahora me puedo retirar”, bromeó la joven.

Según relata Shira Haas, la mayoría del rodaje fue en Berlín, ya que en la serie muestran gran parte de la ciudad y los interiores de Brooklyn fueron grabados en un set en la capital alemana. Las escenas exteriores en Nueva York duraron aproximadamente una semana. “porque realmente no puedes falsificar calles neoyorquinas en Berlín”, dijo Haas.

Si bien quien interpreta a Esty confiesa que no había leído el libro de Deborah Feldman -que inspiró la serie- una vez embarcada en el proyecto lo tomó en sus manos y no lo pudo soltar. “Sabía de él porque es un bestseller. Después de tener claro lo que pasaría [trabajar en la serie], lo leí y solo me tomó algunas horas, y luego lo leí una y otra vez. Y si bien la serie es muy diferente, tomé lo más que pude del libro”.

A Shira le presentaron la serie como una producción destinada a la televisión alemana. El hecho de que Netflix estaba detrás fue un secreto en un principio. La directora y productoras fueron en su búsqueda a Israel, le mandaron algunas escenas y la joven actriz amó la historia.

“Estaba maravillada. Primero, porque es muy raro tener la oportunidad de interpretar un personaje protagonista tan fuerte y complejo. Sobre Esty, cada vez que alguien me pregunta si soy similar a ella, le respondo: ‘Espero serlo’. Creo que cuando yo era muy joven, era muy curiosa. Siempre tenía preguntas. Para Esty, es también su maldición, porque eso no encajaba en su comunidad de procedencia”, explicó Haas a Chastain.

Hablar en yiddish fue todo un tema, ya que no era un idioma que Shira hablara antes de la serie. Sus abuelos sí, pero ella nunca los escuchó practicarlo. “Mi padres nacieron en Israel, así que no saben hablar yiddish. Yo no sabía ni una palabra. Tuve al profesor más maravilloso, Eli Rosen. Lo grabé y lo escuchaba mientras lavaba platos y hacía otras cosas. Me iba a dormir escuchando yiddish y despertaba escuchando yiddish”, contó sobre su trabajo previo al rodaje.

La primera escena que rodaron fue el corte de pelo de Esty y la última fue aquella reflexión en el lago. Desorden cronológico que para Shira fue un impulso de compromiso en su trabajo. “Fue un inicio hardcore, pero realmente entendí el personaje. Son solo 20 segundos de escena, pero obtienes todo el conflicto, porque ella mira hacia su vida de casada y realmente está feliz y emocionada. Al mismo tiempo, está muy asustada al decirle adiós a su infancia", desmenuza la protagonista de Poco Ortodoxa.

Hacia el final de la conversación, Haas se refirió a la llegada que ha tenido la serie, tanto en visualizaciones, como en redes sociales y prensa. “Siempre creí en la serie y amé mi personaje, por supuesto. Pero no esperaba eso”, expresó.

“Tener todo ese amor universal por parte de diferentes personas desde Estados Unidos a Reino Unido, desde Argentina a Israel... es maravilloso recibir tanto amor. Es genial que tanta gente la haya visto. Aunque estoy en mi casa todo el día, puedo sentir todo el amor. Realmente es maravilloso. Estoy muy muy agradecida por ello. Realmente lo estoy”, dijo Shira Haas, la mujer que personifica a Esty Shapiro.

Poco Ortodoxa cuenta con cuatro episodios y está disponible en Netflix.