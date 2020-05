Así es el episodio especial de Parks and Recreation grabado en cuarentena

Parks and recreation es una comedia de formato mockumentary con miles de fans alrededor del mundo. De episodios breves y chistes ágiles, se vale del sistema gubernamental estadounidense para mostrar las peripecias del comité de Parques y recreación en la ciudad ficticia de Pawnee -similar al departamento de aseo y ornato en las municipalidades-.

Liderado por la motivada -e ingenua- Leslie Knope (Amy Poehler), la serie de NBC tuvo siete temporadas que fueron emitidas entre 2009 y 2015, pero los fanáticos tuvieron una probada más de su serie favorita.

A propósito de la pandemia de coronavirus que azota al mundo, el elenco original de Parks and recreation se reunió para grabar un episodio especial con el objetivo de recaudar fondos. Cada uno desde sus casas, volvieron a encarnar a su personajes de antaño en una historia no tan alejada de los tiempos actuales: Leslie quiere seguir en contacto con su compañeros de trabajo y amigos a pesar de haber cerrados todos los parques y plazas de Pawnee.

Con el entusiasmo característico de Leslie, llama a su jefe Ron Swanson (Nick Offerman) para coordinar una conversación en conjunto -muy a pesar del evidente disgusto de Ron-. Su jefe le dice que lleva cuatro años practicando el distanciamiento social y que tiene suficiente carne de venado para sobrevivir. Incluso propone que cada uno envíe selfies con el periódico del día correspondiente para dar señales de vida.

El humor esencial de la ficción dejó de lado los chistes políticos y se remitió a hablar en términos de unión y autocuidado. Poco a poco fueron apareciendo los demás personajes de la comedia: Rashida Jones (Ann), Aziz Ansari (Tom), Aubrey Plaza (April), Chris Pratt (Andy), Adam Scott (Ben), Rob Lowe (Chris), Jim O’Heir (Jerry) y Retta (Donna).

Uno de los momentos más emotivos fue la interpretación en conjunto de “5,000 candles in the wind”, canción que originalmente dedicaron al caballo Li’l Sebastian hacia el final de la tercera temporada. Con Chris Pratt liderando la tonada -cuyo personaje pertenecía a la banda Mouse Rat- el elenco central de Parks and recreation revivió lo que se puede homologar al “Smelly cat” de Friends.

El episodio especial de Parks and recreation recaudó 2,8 millones de dólares a la fundación Feeding America. La serie completa está disponible en Amazon Prime Video.