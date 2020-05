Prince en concierto: de la A a la Z

Amiir Nelson: así se llamó el fallecido hijo de Prince. En 1990, el músico vio a la bailarina Mayte García de entonces 16 años parada afuera del bus de su gira, y le dijo a la cantante de su banda, Rosie Gaines: “Ahí está mi futura esposa”. Después de graduarse de la secundaria, García comenzó a trabajar como cantante y bailarina de Prince. Se casaron el 14 de febrero de 1996; él tenía 37 años y ella 22. Tuvieron un hijo llamado Amiir Nelson, quien nació el 16 de octubre de 1996 y murió una semana después tras sufrir el síndrome de Pfeiffer. La experiencia traumática y un aborto involuntario posterior causaron estragos en el matrimonio, y la pareja se divorció en el año 2000.

Brownmark: bajista de Prince desde la grabación del disco Controversy. De estilo funk, participó como sesionista para varios trabajos del catálogo Motown.

Coleman, Lisa: tecladista de The Revolution, la banda de Prince, aunque también grabó con Alice in Chains, fue integrante de Wendy & Lisa y trabajó como compositora para series de TV.

Dr. Fink: tecladista y productor musical. Integrante de The Revolution.

Emancipation: el decimonoveno disco de estudio de Prince apareció en su año más prolífico. Lanzado el 19 de noviembre de 1996 por EMI, el título se refiere a la liberación de su contrato con Warner Bros. Records después de 18 años, con quienes tuvo una relación compleja y poco amistosa. El álbum, compuesto por tres discos, fue además el tercero que Prince lanzó ese mismo año además de Chaos and Disorder y la banda sonora de la película de Spike Lee, Girl.

Face Down: lleva por título el tercer y último sencillo de Emancipation. El tema guiña a los problemas con Warner.

Grundman, Bernie: ingeniero de Prince, a cargo de la masterización y remasterización de buena parte de sus discos de estudio y en vivo.

Hit n Run Phase Two: el trigésimo noveno disco de Prince fue también el último que editó en vida. Ocurrió en 2015 antes de morir al año siguiente a los 57 años.

Internet: el mayor enemigo de Prince. Siempre reacio a compartir su música en plataformas digitales, a las que incluso demandó, en 2010 declaró que “Internet se acabó por completo”. Luego explicó que quiso decir realmente que “Internet se acabó para cualquiera que quiera que le paguen; ¿dime el nombre de un músico que se haya enriquecido con sus ventas digitales?”.

Jones, Jill: corista de Teena Marie y de Prince en la década de los 80.

Kamasutra: disco instrumental de The NPG Orchestra. Fue escrito para ser tocado durante el matrimonio de Prince con Mayte García, todos los tracks van desde la música clásica al jazz y algunos experimentos sonoros como el ruido de tijeras al cortar en el tema “Cutz”. El disco es parte del boxset de Prince Crystal Ball.

Let’s Go Crazy: escrita por Prince para abrir tanto el disco como la película Purple Rain, “Let’s Go Crazy” también fue la escogida para abrir sus presentaciones en vivo. Grabada en The Warehouse, St. Louis Park, el año 1983, la canción ha sido interpretada por bandas tan diversas como Incubus, Bruno Mars y Green Day. En el concierto de YouTube despacha una versión de 18 minutos.

Melvoin, Wendy: Prince la conoció cuando practicaba con su guitarra en la habitación de Lisa Coleman, con quien mantenía el dúo Wendy & Lisa. Unos días después en un concierto de Prince, cuando el guitarrista de su banda Dez Dickerson no llegó a la prueba de sonido, Prince le preguntó si podía subir a tocar la guitarra con él. Luego, esa misma noche la invitó a formar parte de The Revolution.

N·E·W·S: lanzado en 2003, es el disco menos vendido de la carrera de Prince. Contiene apenas cuatro canciones tituladas con los puntos cardinales —”North”, “East”, “West” y “South”— y cada una tiene una duración de 14 minutos exactos.

One Nite Alone…: publicado el año anterior, el disco contiene interpretaciones de Prince al piano y voz con notas de smooth jazz y R&B. Además de un cover de Joni Mitchell, “A Case of You”, versionado como “A Case of U”.

Purple rain: el sexto disco de Prince también fue el primero con su banda The Revolution y, además, es la banda sonora de la película también llamada Purple Rain. Lanzado el 25 de junio de 1984 por Warner Bros. es considerado la obra maestra de Prince. Tuvo dos primeros sencillos, “When Doves cry” y “Let’s go crazy”, que encabezaron las listas de éxitos en Estados Unidos y el mundo, mientras que “Purple rain” alcanzó la segunda posición de Billboard Hot 100. El álbum fue certificado con la distinción de platino en trece ocasiones por la RIAA.

Reveille: llamada de corneta y tambor para levantar a las tropas. Se utiliza principalmente para despertar al personal militar al amanecer. El nombre proviene de réveille, la palabra francesa para “despertar”. Prince la introdujo en el concierto de Syracuse antes de “1999”.

Syracuse: sede del Carrier Dome universitario donde toma forma el concierto Prince and The Revolution: Live de 1985. Emplazado en el campus de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, cuenta con una capacidad para 56 mil espectadores.

The Revolution: fue la banda de Prince entre los años 1980 y 1986.

Under the Cherry Moon: el debut de Prince como director de cine con guión de Becky Johnson. Protagonizada por el músico y estrenada en 1986, cuenta la historia de dos amigos de Miami que se encuentran en el Mediterráneo disfrutando de la vida y estafando a mujeres millonarias. Un día, leen acerca de una joven mujer cuya herencia paterna asciende a 50 millones de dólares.

Virtuoso: se considera a Prince un virtuoso de la guitarra, pero el músico también tocaba con maestría la batería, instrumentos de percusión, bajo, teclados y sintetizadores. En sus primeros cinco discos de estudio Prince tocó cada uno de los instrumentos además de cantar.

When Doves Cry: compuesta sobre el final de Purple rain, “When Doves Cry” es un tema sin bajo en donde Prince tocó el resto de los instrumentos para la grabación original. El tema comienza con una guitarra y una drum machine seguida de una voz gutural en loop. Sobre el final, un sintetizador en plan barroco deja caer el telón. En 2014, el tecladista Matt Fink reveló que Prince grabó el instrumento y lo aceleró al doble para la grabación. En vivo, el músico tuvo que tocarlo a la velocidad del disco. Durante el Purple Rain Tour, el bajista Brownmark agregó una línea de su instrumento al tema.

Xpectation: subtitulado “New Directions in Music By Prince”, el vigésimo sexto disco del músico fue lanzado en 2003 y es su primer disco instrumental aparecido con su propio nombre. Contiene nueve temas que comienzan con la letra X, como “Xemplify” y “Xpand”.

Yankee Doodle Dandy: musical estadounidense de 1942 que relata la vida de George M. Cohan, “El dueño de Broadway”. En el concierto Prince lo ocupa como interludio antes de la balada “Do Me, Baby”.

Z., Bobby: el baterista original de Prince entre los años 1978 y 1986.