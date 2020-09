Tom Morello: “Todos los fans son bienvenidos, porque he visto el poder redentor de la música”

Tom Morello dice que está “furioso” por la “muerte de la luz”.

El guitarrista de Rage Against the Machine se refiere a la guitarra, instrumento icónico del rock que los últimos años ha presentado una baja en sus ventas.

“A principios de los noventa, todo el mundo estaba convencido de que la música de guitarra había muerto dice Morello en el podcast de Rolling Stone, Music Now. “Y que los DJ ahora pueden samplear la guitarra, por lo que nunca necesitarás otro guitarrista. Entonces pensé, bueno, veamos qué pasa si toco su mierda en mi guitarra con dos manos y un amplificador Marshall. Veamos si puedo hacer que los DJs pasen de moda. ¡No tuve éxito en eso!”, agregó el músico.

En el el episodio de Music Now Morello habló sobre el futuro de la guitarra, su experiencia tanto en Rage Against the Machine como en Audioslave, su libro de fotos Whatever It Takes, un lanzamiento en audio Tom Morello en Minetta Lane, y su opinión de aquellos que critican las letras “políticas” de RATM.

“Quiero hacer que la guitarra sea tan pesada como siempre y tan contemporánea como siempre. Continúo trabajando en música de guitarra pesada que mira hacia el futuro”, aseguró el hombre de “Bulls on parade”.

“Amo el riff rock y amo los solos de guitarra, pero también he hecho 19 discos y no quiero repetirme en ese sentido. Si la música de guitarra sigue el camino del jazz y se convierte en algo que se relega a los clubes, si alguna vez hay shows en vivo nuevamente, no estoy tan seguro de que ese sea el caso, porque antes del COVID, ya sea Rage o Foo Fighters o Chili Peppers o Nine Inch Nails, esos shows todavía vendían muchas entradas. Por eso tengo la esperanza de que haya generaciones futuras que se conecten con lo que creo que es el mejor instrumento jamás creado. No hay nada en absoluto, nunca, como esa sensación de sujetar una guitarra eléctrica, pisar el pedal de distorsión y tocar ese acorde. Resuena en el ADN de los reptiles de una manera que nunca ha hecho nada”, profundizó el artista.

Pero más allá del sonido y las particulares sensaciones que provoca, Rage Against the Machine también se caracteriza por los mensajes anticapitalistas de sus letras, así como pro alzamiento popular, las que destacan claramente en los versos de “Sleep now in the fire”, “Killing in the name” o “Take the power back”.

Pero curiosamente, en redes sociales no dejan de aparecer personas que se dicen ser “fan” o “seguidor” de la banda, quienes consideran inaudito que Morello, de la Rocha, Commerford y Wilk, hablen de política o que se involucren con demandas sociales, como la más reciente Black Lives Matter.

“Estoy en una banda de rock que tiene canciones que están en estaciones que tocan predominantemente artistas blancos y mi lengua vernácula no es estereotípicamente urbana. Y cada vez que hago referencia a ser negro en Instagram o Twitter, hay un porcentaje de mis fanáticos que se vuelven locos. Son como, ‘¡No eres negro!’ Como, en la noche de Homecoming cuando aparecí en la puerta en Libertyville, ¡era un puto negro! Son como, ‘Estás mintiendo’. ¡No sé qué decirte!”, exclamó Morello.

“Todo el mundo debería sentarse y buscar ’disonancia cognitiva en Google’, dijo el guitarrista. “El idiota conservador Paul Ryan se enorgullecía de ser un fanático de Rage Against the Machine. No es infrecuente. Diré esto, solo para ser claro, todos los fanáticos son bienvenidos. Y no hay una prueba de fuego política para escuchar o gustar la música en absoluto, porque he visto el poder redentor de la música en la vida de las personas. Y en el mío, quiero decir, crecí con la más misógina música metal que adora al diablo… Y luego fue música como The Clash y otras bandas que se conectaron conmigo de una manera que los maestros no hicieron y me revelaron una verdad que cambió mi vida. Por eso animo a la gente de tendencia conservadora a escuchar Rage o Atlas Underground o lo que sea. Pero, ya sabes, ten cuidado, porque esa pequeña cucharada de azúcar podría tener algo de medicamento”, advirtió Tom Morello.