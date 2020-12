Dirty Little Virus: Iggy Pop estrena canción sobre el Covid-19

Iggy Pop

El músico de “Lust For Life” compartió el tema en colaboración con el trompetista Leron Thomas, quien también estuvo a cargo de la edición y los arreglos musicales. Junto con ello, el ex vocalista de The Stooges publicó un video en el que explica los motivos detrás de reciente obra, “si todavía hubiese un Hombre del Año, ese sería el virus”, detalla.