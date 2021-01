Mi lista: Elisa Alcalde, pintora

@elisaalcaldec - gif: domestika.org

Una serie

—The Sopranos (HBO, 1999). Quizás muchos ya la vieron pero yo la vi recién en la cuarentena y me sorprendió el nivel cinematográfico de una serie que supuestamente es sobre la mafia, pero que termina siendo sobre la salud mental. El personaje de Tony es el mejor antihéroe que uno puede llegar a ver, siendo lo peor de un hombre (machista, racista) pero al mismo tiempo muestran tanta vulnerabilidad y poder que es imposible no empatizar con él. Lo mismo con Christopher, AJ y personajes femeninos que no se quedan atrás, sobre todo Carmela, la esposa de Tony, que fluctúa por la serie cual Madame Bovary. Gran, gran serie.

Una canción

—Qué difícil elegir una sola pero esta vez optaré por “True love will find you in the end” de Daniel Johnston. Para una persona con una salud mental bastante frágil escribir esta canción es solo una muestra de la pureza de sus sentimientos y de su genio como compositor. Creo que es una canción llena de esperanza pero no como esa esperanza vacua, sino que él mismo te dice que es una promesa con un gancho: si no sales a la luz, el verdadero amor no te va a poder encontrar y, no solo se puede ver como el amor romántico o de pareja, sino como el sentimiento o el hecho puro del amor. Creo que para cualquier persona que ha estado deprimida esta canción, por muy sencilla que aparentemente sea, es realmente ese momento luminoso que viene de una persona que ha estado en la misma oscuridad que tú.

Un video

—Voy a recomendar dos, uno de música y otro no. El de música es uno de mis favoritos de la vida porque usan solo material de archivo publicitario para generar una narrativa en torno a la canción, que es algo que el año pasado ejercité mucho en una vía audiovisual que tengo (@nomeolvidesaudiovisual) y es el de “Affairs” de Skylar Spence.

“El otro, es un extracto de una entrevista que le hicieron a Orson Welles en 1960. No he visto toda su filmografía ni nada pero las palabras que dice acá sobre lealtad, amistad y el arte me parecen 100% asertivas y estoy completamente de acuerdo. Por lo demás, cuando le dicen sí al diablo con la posteridad y él dice que sí, es obviamente una contradicción si tenemos en cuenta que su cine ya quedó para la eternidad, como espero queden mis obras en las casas de quienes han podido acceder a ellas”.

Un libro

—Facha: cómo funciona el fascismo y cómo ha entrado en tu vida (Blackie Books, 2019), de Jason Stanley. Lo recomiendo todo lo que puedo porque es una explicación muy clara de por qué y cómo el fascismo ha entrado en el mundo hace varios años. Y que lo que pasó en el Capitolio en EE.UU., por ejemplo, o lo que pasa acá mismo en Chile respecto a las clases acomodadas y el apoyo que el gobierno elitista que tenemos les presta, no debería venir como sorpresa para nadie. En este libro te explican que el fascismo tiene que ver a estas alturas, más allá de la ideología de la Segunda Guerra Mundial, con que ha permeado en lo que son los “Estados fascistas”, como el que impera ahora en nuestro país y que espero luego del apruebo y la nueva Constitución pueda desaparecer. Sirve mucho para estar en alerta y poder reaccionar ante cualquiera de las varias caras que puede tener el fascismo.

