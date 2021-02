Loki, The Bad Batch y Monsters at work: las fechas de estreno de las apuestas de Disney+

Disney+ llegó a Latinoamérica en noviembre de 2020 y, si bien su apuesta inicial eran en su mayoría contenidos que -en un extenso periodo de tiempo- ya habían sido estrenados en el cine y la televisión, desde un comienzo prometió nuevas series y películas exclusivas.

Cumpliendo tal promesa, la plataforma de streaming de Walt Disney Company, además de detallar sus estrenos para marzo, anticipó las fechas de debut de algunas de sus producciones más esperadas.

John Mulaney y Andy Samberg dieron sus voces para la nueva versión de Chip y Dale, una serie animada trabajada por un estudio europeo para Disney+. “¡Esta dupla nos vuelve locos!” publicó la plataforma, anunciando que la serie será estrenada el 23 de julio.

Monsters at work, un serie secuela de Monsters Inc. (2001), llegará el 2 de julio a Disney+. “Vamos a necesitar risas monstruosas para encender Monstrópolis”, expresó Disney+ a través de Twitter.

Star Wars: The Bad Batch, serie Original Disney+, será estrenada el 4 de mayo, justamente el ‘Día de Star Wars’. Una historia que sigue a un grupo de clones de élite y experimentales (que aparecen por primera vez en The Clone Wars), y se desarrollará después de la Guerra de los Clones. Un relato que se suma a las series animadas The Clone Wars y Rebels.

Otra producción que verá la luz prontamente será High School Musical: El musical: La serie, la que debuta su segunda temporada el 14 de mayo.

Pero una de las más esperadas pertenece al universo cinematográfico Marvel.

Loki fijó estreno 11 de junio, continuando los sucesos mostrados en Avengers: End Game, cinta en la que Loki pudo tomar el Teseracto entre sus manos y escapar de las dependencias de S.H.I.E.L.D.

Para marzo, Disney+ prepara el estreno de Raya y el último dragón, una producción de Walt Disney Animation que tendrá a Kelly Marie Tran en la voz de la guerrera llamada Raya y Awkafina en la voz del dragón.

“Tiempo atrás, en el fantástico reino de Kumandra, los humanos y los dragones vivían juntos en armonía, pero cuando unos siniestros monstruos conocidos como los Drunn amenazaron al mundo, los dragones tuvieron que sacrificarse para salvar a la humanidad. 500 años después, esos mismos monstruos han regresado y la humanidad depende de una independiente guerrera, llamada Raya, para encontrar al último dragón y detener para siempre a los Druun. A lo largo de su viaje, Raya aprenderá que se necesita algo más que magia de dragón para salvar al mundo: también se necesita confianza”, dice la sinopsis oficial.

Con su estreno programado para el 5 de marzo, para verla se debe pagar un acceso exclusivo denominado Premier Access, el que tiene un precio de $12.900 por un tiempo limitado del 5 al 19 de marzo. Los suscriptores que no opten por el Premier Access podrá ver Raya y el último dragón en Disney+ a partir del 23 de abril.

El 19 de marzo, llega a Disney+ el primer episodio de Falcon y El Soldado del Invierno, una serie que también continúa los sucesos de Avengers: End Game, pero protagonizados por Sam Wilson (Falcon) y Bucky Barnes (Soldado del Invierno). Juntos emprenden una aventura alrededor del mundo que pone a prueba sus habilidades, y su paciencia. La serie está dirigida por Kari Skogland, con Malcolm Spellman como guionista principal.

WandaVision, en tanto, estrena su noveno y último episodio el viernes 5 de marzo. La serie creada por Marvel Studios, combina sitcoms clásicas con el universo cinematográfico de Marvel para continuar la historia de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany), una pareja con una vida aparentemente ideal que empieza a sospechar de la realidad.