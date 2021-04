Crítica de discos de Marcelo Contreras: el regreso de Paul McCartney, Dinosaur Jr. y The Who

Paul McCartney - McCartney III Imagined

A cuatro meses de McCartney III, el ex Beatle presenta esta versión del mismo álbum elogiado más de la cuenta en su momento, con invitados estelares licenciados para reelaborar. Como en la parábola de los talentos, algunos se farrearon la oportunidad con recatos excesivos. Josh Homme deja las cosas más o menos igual en Lavatory Lil, mientras Damon Albarn no aporta más que tibieza en Long tailed winter bird.

Las desilusiones no ensombrecen en lo más mínimo la experiencia de Imagined, que desafía la comparación con los originales. Robert Del Naja (Massive Attack) coge Deep deep feeling para una ambiciosa metamorfosis en suite electrónica. Ed O’Brien de Radiohead remezcla con cierta violencia Slidin’, como Anderson .Paak transforma la arcilla acústica y taciturna de When winter comes, en una declaración optimista y rítmica. Hay más aciertos en las intervenciones de Beck y St. Vincent, entre varias, que reflejan cómo McCartney sigue siendo el mismo chico inquieto ansioso de novedades, que a mediados de los 60 se quedó en la capital inmerso en el swinging London, mientras el resto de The Beatles se retiraba a la campiña.

Dinosaur Jr. - Sweep it into space

La historia de Dinosaur Jr. tiene algo de romance épico en la pluma de García Márquez, con peleas y reconciliaciones a través de las décadas entre de J Mascis (guitarra y voz), Lou Barlow (bajo y voz) y Murph (batería), la alineación clásica. El férreo control de Mascis siempre ha dejado escaso margen al resto, particularmente a Barlow. Cada espacio que el bajista logra es un respiro en la muralla de sonido saturado e hirviente de Mascis, uno de los mejores guitarristas de su generación.

Producido por Kurt Vile, en Sweep it into space es el bajista quien aporta con algunas de las mejores canciones como Garden y You Wonder, dotadas de melodía y aire. Mascis también se alinea con un espíritu más ligero y colorido. And me y las guitarras tomadas en préstamo de In between days de The Cure, junto al single Take it back, con sus distintos ambientes oscilantes entre la candidez y la grandilocuencia, contribuyen a un álbum menos predecible y más arriesgado para una banda que después de 36 años y una docena de discos, todavía dicta cátedra sobre lo que debe ser un power trío.

The Who - The Who Sell Out (Super Deluxe)

En una antigua entrevista en los 70, Pete Townshend comentaba resignado que en The Who había una tendencia a ir más allá, para bien y mal, fuera el volumen, el uso de drogas o la ambición compositiva. Entre todos los caminos que han abierto en casi 60 años de historia, la reedición constante de sus títulos clásicos se ha convertido en regla durante un cuarto de siglo. Discos como Tommy (1969) y Live at Leeds (1970) fueron publicados unas cuantas veces agregando material con cuentagotas, hasta cruzar al otro extremo con una cantidad insólita de extras, como sucede con esta nueva versión de The Who Sell Out (1967) con 114 cortes, sumando 5 horas y 41 minutos del primer álbum conceptual de los británicos.

Entre las rarezas se cuentan un par de canciones facilitadas por The Rolling Stones -Under my thumb y The Last time- para pagar las deudas por instrumentos, una versión en estudio de Summertime blues (original de Eddie Cochran), abundantes demos de Townshend que confirman su certeza como autor, y reflejan cuánto mejoraban sus creaciones cuando el resto de la banda se apropiaba del material, y hasta un chequeo de Keith Moon probando la batería con todo. Solo para fanáticos.