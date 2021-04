Norton Editorial anuncia que descontinuará biografía de Roth por acusaciones de abusos contra autor

Al parecer la serie sobre la nueva biografía de Philip Roth acaba de tener su capítulo final. La editorial Norton, que la semana pasada anunció el retiro del mercado del volumen escrito por Blake Bailey, hoy fue más lejos y comunicó que descontinuará la edición del libro, por lo que saldrá definitivamente del mercado. Al menos, bajo ese sello editorial.

Incluso, la editorial también va a descontinuar The Splendid Things We Planned, las memorias del mismo Bailey. Así lo anunció en un correo electrónico que recoge el New York Times.

“Norton está agotando permanentemente nuestras ediciones de Philip Roth: The Biography y The Splendid Things We Planned, las memorias de 2014 de Blake Bailey. El señor Bailey podrá buscar una publicación en otro lugar si así lo desea “, dice el mail, firmado por la presidenta de la Editorial Norton, Julia A. Reidhead.

Esta situación se produce luego de las acusaciones que señalan que Bailey agredió sexualmente a varias mujeres y se comportó de manera inapropiada con sus estudiantes cuando era profesor de inglés de octavo grado.

Asimismo, Reidhead agregó que la Editorial Norton hará una donación por el monto del anticipo que pagó al Sr. Bailey -un número de seis cifras, según informaron- a organizaciones que apoyan a sobrevivientes de agresión sexual y víctimas de acoso sexual.

“Como editor, Norton brinda a sus autores una poderosa plataforma en el espacio cívico. Con ese poder viene la responsabilidad de equilibrar nuestro compromiso con nuestros autores, nuestro reconocimiento de nuestro papel público y nuestro conocimiento del fracaso histórico de nuestra nación para escuchar y respetar adecuadamente las voces de las mujeres y los grupos diversos “, señaló Reidhead.

El libro Philip Roth: The Biography, tenía una primera impresión de 50.000 copias, la cual promovió mucho, y ya tenían planificada una segunda impresión de 10 mil.