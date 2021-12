Britney Spears no quiere volver a la música: “¡Me aterra la gente y la industria!”

Usando su Instagram, Britney Spears dio algunas luces sobre su presente artístico y reconoció que todavía no se siente preparada para volver a hacer música, después de estar 13 años bajo la tutela de su padre, la que le arrebató el control de sus asuntos personales y empresariales.

La Princesa del Pop, hoy de 40 años y que hace un mes fue finalmente liberada del control legal que ejercía su padre sobre sus finanzas y decisiones, explicó en una extensa publicación en las redes sociales que el año que viene quería presionarse “un poco más y hacer cosas que me asusten, pero no demasiado”.

“Elegí el enfoque de la falsa negación, ‘todo está bien’, porque no quería causar conflicto. Era agradable, falsa y estaba absolutamente gritando por dentro”, escribió.”Supongo que a la mayoría le parece raro que ya no haga música (...) La gente no tiene ni idea de las cosas horribles que me han hecho personalmente y después de lo que he pasado, ¡me aterra la gente y la industria!”, dijo la cantante.

En ese sentido, señaló que “no hacer más mi música es mi forma de decir ‘ándate a la mierda’ en cierto sentido, cuando en realidad solo beneficia a mi familia ignorando mi verdadero trabajo. Es como si, inconscientemente, los hubiera dejado ganar”.

“Estoy aquí para recordarle a mi familia blanca elegante que no he olvidado lo que me hicieron, ni lo olvidaré jamás”, enfatizó Britney. “Honestamente, mi familia me avergonzó y me lastimó profundamente…