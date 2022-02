Con John Frusciante como protagonista: Red Hot Chili Peppers presenta el primer adelanto de su disco número 12

Red Hot Chili Peppers acaba de anunciar los primeros detalles de su disco de estudio número 12, Unlimited Love. El sucesor de The Getaway (2016) tiene como condimento especial el regreso del histórico guitarrista John Frusciante, cuyo último registro con el grupo fue Stadium Arcadium (2006).

La mano de Frusciante -quien durante la última década fue reemplazado en la banda por Josh Klinghoffer- queda de manifiesto de entrada en Black summer, el primer adelanto que el cuarteto presenta de su nueva producción.

Una canción introspectiva, crepuscular y con las cuerdas de Frusciante en rol protagónico. El videoclip, liberado ayer, muestra a los cuatro integrantes evidenciando el paso de los años pero en modo zen, actuando por separado en diversas locaciones -un bosque, un océano cubierto de hielo, el espacio exterior, un desierto- para finalmente reunirse bajo múltiples puestas de sol.

Unlimited love es además el primer disco de los Red Hot Chili Peppers producido por el reputado Rick Rubin desde 2011. El LP se lanzará el 1 de abril, acompañado de una gira que recorrerá Estados Unidos entre julio y septiembre.

“Nuestro único objetivo es perdernos en la música. Pasamos miles de horas, colectiva e individualmente, perfeccionando nuestro oficio y mostrándonos el uno al otro, para hacer el mejor álbum que pudimos”, dijo la banda en un comunicado sobre el LP.

“Nuestras antenas sintonizadas con el cosmos divino, estábamos muy agradecidos por la oportunidad de estar juntos en una habitación y, una vez más, tratar de mejorar. Pasaron días, semanas y meses escuchándonos unos a otros, componiendo, improvisando libremente y arreglando el fruto de esas mermeladas con gran cuidado y propósito. Los sonidos, ritmos, vibraciones, palabras y melodías nos cautivaron”, agregaron.

”La sensación de diversión sin esfuerzo que teníamos cuando tocábamos canciones de otras personas, se quedó con nosotros todo el tiempo que estuvimos escribiendo. Para mí, este disco representa nuestro amor y fe mutuos”, complementó Frusciante sobre su retorno al grupo.

La lista de canciones de Unlimited love:

1. Black Summer

2. Here Ever After

3. Aquatic Mouth Dance

4. Not the One

5. Poster Child

6. The Great Apes

7. It’s Only Natural

8. She’s a Lover

9. These Are the Ways

10. Whatchu Thinkin

11. Bastards of Light

12. White Braids & Pillow Chair

13. One Way Traffic

14. Veronica

15. Let ‘Em Cry

16. The Heavy Wing

17. Tangelo