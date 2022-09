¿Y los Beatles? Medio de EE.UU. elige a Purple Rain de Prince como el mejor disco de la historia

Habitual ejercicio en los medios que cubren música, el portal estadounidense Consequence of Sound celebra sus quince años de historia con la publicación de su propio listado en que resume los 100 mejores discos de música popular de todos los tiempos.

El ejercicio, cuentan, se realizó entre el equipo de editores, redactores y colaboradores del medio. “Esta es una lista compilada a través de horas de debate, frustración, risas, aquiescencia y epifanía. Es uno que evaluó el valor mercurial atribuido al arte, desde las percepciones en el momento de la creación, hasta la consideración retrospectiva, hasta el impacto en las modas en constante evolución”, detalló el director editorial, Ben Kaye.

Además de clásicos como Thriller (1982) de Michael Jackson, Ten (1991) de Pearl Jam y Highway 51 Revisited (1965), de Bob Dylan, habituales en este tipo de listados, el portal también incluyó discos del siglo XXI: allí figuran el excelente To pimp a butterfly (2015) de Kendrick Lamar; 21 (2011) de Adele; Yankee Hotel Foxtrot (2001), de Wilco, entre otros ¿y The Beatles? habituales en estas listas, los de Liverpool figuraron con el Álbum Blanco (1968), Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) y Abbey Road (1969).

A la cabeza de la lista, figura Purple Rain (1984), el álbum que marcó la carrera de Prince, con el número 1 del Billboard 200, y que en su momento fue elegido por Rolling Stone como el segundo mejor álbum de la década de los ochentas. “Lo que hace que Purple Rain sea tan asombrosamente genial es que cada guitarra quejumbrosa y cada letra que rompe tabúes suena tan atrevida hoy como lo hizo en 1984″, explica el portal para justificar la elección.

Tras Purple Rain como número 1, el Top 10 quedó así: el segundo lugar para Rumours (1977), de Fleetwood Mac; Abbey Road (1969) de The Beatles; London Calling (1979) de The Clash; Blue (1971) de Joni Mitchell; Pet Sounds (1966) de The Beach Boys; To pimp a butterfly (2015) de Kendrick Lamar; OK Computer (1997) de Radiohead; What’s going on (1971) de Marvin Gaye; Nevermind (1991) de Nirvana.