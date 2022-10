FIDOCS anuncia su 26ª edición y presenta su competencia nacional

“El cine de lo real” es el lema de FIDOCS el festival de documentales más antiguo del país. Luego de dos años digitales e híbridos, su 26º versión se celebrará en la presencialidad con actividades y exhibiciones en una serie de salas emblemáticas del circuito capitalino: Cineteca Nacional de Chile (CCPLM), Centro Arte Alameda en CEINA, y el Centro de Cine y Creación (CCC), además de dos funciones especiales en la Sala de Cine de la Corporación de Ñuñoa y una proyección al aire libre en el Paseo Bulnes.

“FIDOCS es un festival que lleva 26 años realizándose en la ciudad de Santiago, nos interesa traer en cada edición lo mejor del cine de no ficción del año. Nos gusta pensar que cada edición la programación es una aventura. Películas que a no ser por festivales como FIDOCS no llegan a las salas de cine y que representan la oportunidad única de descubrir cineastas emergentes, asombrarse frente a dispositivos cinematográficos excepcionales, revisitar la obra de autores consagrados, así como también sumergirse de manera interdisciplinaria en temáticas, personajes, espacios y terrenos de investigación que de otra forma quedarían inexplorados”, adelanta en un comunicado la directora de FIDOCS, Antonia Girardi.

La competencia Nacional

Entre el 22 y 30 de noviembre, 6 películas serán parte de la competencia nacional con un fuerte foco en las nuevas maneras de entender nuestra relaciones desde diversas miradas contemporáneas. La espera de una esposa a su compañero en Canción de una dama a la sombra, de Carolina Astudillo convive con Me gustaría que vivieras mi juventud de nuevo de Nicolás Guzmán, donde dos desconocidos desdoblan sus recuerdos más íntimos para conectar generaciones.

Otra de las obras en competencia, presenta una interesante investigación que involucra a un sacerdote en el lanzamiento de la bomba atómica en El Veterano de Jerónimo Rodríguez. Mientras en Edita de Pamela Pollak Aguiló en cambio, una hija reconstruye la memoria de su progenitora de quien se dice fue trotskista entre otras muchas cosas con un puñado de imágenes en VHS.

Ignacio Agüero llegará a la competencia nacional de FIDOCS 2022 con Notas para una película, un documental de ensayo inspirado en la visión de un extranjero sobre la pacificación de la Araucanía a finales del siglo XIX. Y, finalmente, Tan Inmunda y Tan Feliz con Wincy Oyarce en dirección, retrata con cercanía e intimidad a Hija de Perra, ícono de la contracultura y disidencias de nuestro país y latinoamérica.

Este miércoles 12 de octubre se cumplen 30 años de la participación chilena en la Expo Sevilla, donde la travesía de un iceberg desde la Antártica hasta la capital de la provincia de Andalucía -España- inspira esta película, Sueños de hielo, dirigida por Ignacio Agüero.

Ganadora del Gran Premio en el festival de Mannheim-Heidelberg en 1993, tendrá una función especial y gratuita al aire libre el 26 de noviembre a las 21 horas en Paseo Bulnes.

El festival contempla dentro de sus actividades funciones especiales en el Centro de Cine y Creación (CCC) que dan forma y entramado a sus focos temáticos. Uno de ellos se trata de Hito Steyerl, artista alemana experta en medios, tecnología y circulación de imágenes; experiencia que podremos ver mediante la revisión de sus obras November, Journal No.1 y In Free Fall.

Por otro lado, el foco sobre Forensic Architecture estará dedicado al trabajo de este grupo de investigación con sede en Londres y Berlín, que mediante tecnologías arquitectónicas investigan casos de violencia estatal y violaciones a los derechos humanos. La muestra se centrará en proyectos que indagan sobre casos de violencia ambiental en Latinoamérica.

Finalmente, De fronteras e imperialismos, es la instancia para celebrar la obra de una serie de artistas visuales que reflexionan mediante sus cortometrajes y videoinstalaciones respecto a procesos de colonialismo. Bajo la mirada de Sofía Galissá Muriente desde Puerto Rico, Chantal Peñaloza desde México y Rafael Guendelman de Chile, se exploran y reescriben territorios que van desde el caribe, al Wallmapu, la frontera del Bravo y Oriente Medio.