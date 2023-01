Aterciopelados: “La bestia está mucho más creativa. Ahora estamos más chéveres”

Aterciopelados se prepara para su próxima visita a Chile. El dúo de Andres Echeverri y Héctor Buitrago agendó dos fechas en nuestro país; una en el Club Chocolate de Santiago (2 de febrero) y otra en Quilpué (4 de febrero), como parte de la parrilla del festival Trotamundos en el que compartirán escenario junto a Chico Trujillo y los hermanos Ilabaca.

Su visita se da en un año especial, ya que se cumplen 30 años desde el lanzamiento de su álbum debut, Con el corazón en la mano. En una conversación con Culto, los músicos reflexionan sobre estos inicios, como también la forma en que ha cambiado la industria musical desde ese entonces y lo que esperan de su próxima visita a nuestro país.

Ahora se cumplen 30 años desde el lanzamiento de su álbum debut Con el corazón en la mano. ¿Qué recuerdos tienen de este álbum? ¿Todavía sienten ese impulso por “sacar la bestia interna”?

Andrea: Pues yo de ese primer disco poco escribí. Pero ese primer disco tiene mucho de lanzarse, sabes? Es como una primera lanzada: sin mucha técnica, pero con ganas. Y pienso ahora que la bestia está mucho más creativa, mucho más estructurada. Yo siento que ahora estamos más chéveres.

¿Recuerdan el periodo en el que se gestó este álbum?

Andrea: Héctor tenía un programa de radio en una emisora universitaria. El director de la emisora les dijo: ¿Por qué no hacemos un programa de rock alternativo bogotano? Y luego nos prestó el estudio de la emisora, que era chiquitico. Ahí se grabó Mujer Gala y Sortilegio, en dos horas. Gracias a Mujer Gala nos volvimos número uno en la radio colombiana, y de la nada, nos llamaron de la disquera a decir que si queríamos grabar un disco. Ese disco fue como una sorpresa, como un “apúrense, hagamos más canciones”, no?

También se acerca el aniversario número 30 de El Dorado, álbum que será tocado por completo en un concierto de abril. ¿Hay algo que se esté preparando para conmemorar este hito? ¿Exportarán este concierto a otros países?

Andrea: Sí, el 22 de abril vamos a hacer El Dorado aquí en Bogotá. Y yo creo que como este disco ha sido el más importante y el que más se ha vendido, es seguro que irá a otros lugares. Espero que a Chile sí.

Héctor: Sí, sí. Ya hay como algunas propuestas por ahí. Lo que pasa es que queríamos celebrar los 25 años, pero la pandemia no lo permitió y pudimos retomar la idea a finales del año pasado.

Ustedes han tenido un lazo fuerte con nuestro país, con bandas como Los Tres que fueron parte de esa intensa ola del rock latino de los 90. ¿Se sigue manteniendo este lazo? ¿Hay algunos artistas chilenos que destaquen?

Andrea: Al de Los Tres lo ví en Gracias Totales, hacía rato que no nos veíamos. Lo que pasa con los músicos en general es que no es que seamos pues amigos así del alma, sino que uno se va cruzando en los conciertos y pues por ahí va conversando de a ratos.

Héctor: A pesar de lo fácil que es ahora escuchar música en las plataformas, solamente estando en el país es que uno se entera de las bandas emergentes. Ahora que vamos a visitar, nos enteramos de cuáles son esas bandas.

Héctor Buitrago y Andrea Echeverri de Aterciopelados para Bios, de National Geographic. Fotografía gentileza de Star +.

Anteriormente se han referido a estas nuevas formas de difundir música, donde los álbumes están disponibles ahora instantáneamente en nuestros dispositivos.

Andrea: Sí. Yo, que soy la vintage, siento que hay demasiada facilidad. Pienso que la gente ya no aprecia. Cuando estábamos en la universidad, se circulaban cassettes que la gente grababa y compartía. Te sabías hasta los silencios. Era una cosa realmente entrañable. Me parece que ahora, con la facilidad que se escucha todo, no hay disco ni canción. Empiezan una cosa, siguen a la otra y luego siguen a la otra. Es raro, y también es raro que nadie pague por la música. ¿Cómo se hace música si nadie va a pagar por ella? ¿No es raro?

Héctor: Les pagamos los usuarios a las plataformas, pero…

Andrea: ¿Pero cuánto, por favor? O sea, es que no sé cuánto por todas las músicas del planeta.

Héctor: Y por eso los millones y millones de usuarios pagamos a las plataformas. Pero muy poco de eso llega a los músicos. ¿Eso es raro, eh? Lo que dice Andrea es real, ha cambiado nuestra relación con la música. Ya no estamos escuchando un álbum o un CD dividido entre varias canciones, sino playlists. Es tan difícil contestar cuál disco o cuál artista escucho, porque ahí suena de todo! Es difícil ubicar lo que suena.

Volviendo a su visita a nuestro país, ¿recuerdan la primera vez que nos visitaron?

Andrea: Tal vez fue en La Batuta, aquel legendario lugar allá en Santiago, que visitamos varias veces. Estuvimos por ahí varios días visitando diferentes lugares de la ciudad. Nos llevaban a pasear a varios sitios. Tenemos muy buenos recuerdos de esas primeras visitas.

¿Y cuáles son sus expectativas sobre la próxima visita?

Andrea: Ganas de que vaya gente, que suene bonito, que pasemos rico. Estos conciertos post pandemia son muy especiales para los artistas y el público. Para los artistas, cada viaje es un agasajo, ya que estuvimos encerrados tanto tiempo. Estamos felices de estar allá, que ese Club Chocolate sí tiene gente chévere.

Aterciopelados se presentará el jueves 2 de febrero en el Club Chocolate, y las entradas están disponibles en el siguiente link. Seguirá esta fecha con un concierto en el festival Trotamundos de Quilpue, cuyas entradas pueden conseguirse aquí.