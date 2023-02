¿Quién se quedará con el premio a Mejor Artista Nuevo en los Grammy?

El Grammy a Mejor artista nuevo es uno de los cuatro premios más importantes de la ceremonia y durante su historia ha reconocido a artistas como The Beatles, Carly Simon, Amy Winehouse, Adele y en su último año, Olivia Rodrigo.

Este domingo, los nominados que se enfrentarán en esta categoría van desde el género del jazz al rap: Anitta, Omar Apollo, Domi & JD Beck, Samara Joy, Latto, Måneskin, Muni Long, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle y Wet Leg. A diferencia de los últimos tres años, en que Billie Eilish, Megan Thee Stallion y Olivia Rodrigo se quedaron con el galardón, ninguno de estos 10 nominados sobresalió de manera evidente por sobre el otro, por lo que las predicciones de distintos sitios apuntan a los resultados más disímiles.

Este año será la primera vez en seis años, en que ninguno de los artistas nominados en esta categoría ocupa un lugar en los otros tres premios más importantes, Álbum del año, Canción del año y Grabación del año. Cuatro de los nominados ocupan un lugar en otras categorías de géneros musicales.

El dúo británico Wet Leg competirá con su álbum homónimo en Mejor álbum alternativo; Molly Tuttle se anotó una nominación a Mejor álbum bluegrass con Crooked Tree; Samara Joy está en Mejor álbum vocal de jazz con Linger Awhile: y el dúo Domi and JD Beck aparece en Mejor álbum instrumental contemporáneo con Not Tight.

Al hacer una revisión de los ganadores de los últimos años, desde el 2000 el premio ha recaído 14 veces en artistas mujeres, tres artistas hombres, cinco grupos y un dúo. La última vez que los Grammy premiaron a un artista fuera del género del pop y hip hop fue en 2012, con Bon Iver como receptor.

*¿Qué dicen los medios y críticos?

Latto

La rapera estadounidense saltó a la fama con su canción Big energy. En marzo del 2022, la cantante se unió junto a Mariah Carey en un remix para esta canción, lo que la llevó a su peak en las lista de Billboard en el puesto número 3. Este sencillo fue el primero de su segundo álbum de estudio, 777, que contó con las colaboraciones de Lil Wayne, Childish Gambino y Kodak Black, entre otros, y la producción de reconocidos en la industria como Pharrell Williams y Dr. Luke.

Para la revista Billboard, Time y The Guardian la receptora del premio a Mejor artista nuevo debiese recaer en la rapera. “Tuvo un gran año con Big energy y obtuvo el co-firma de Mariah Carey, no es poca cosa. Ha estado sacando canción popular tras canción popular, su álbum 777 fue bastante bueno y tenía algunos éxitos como It’s Givin, que tuvo un momento en TikTok. Hay una buena posibilidad de que pueda llevarse el premio a casa”, escribe Time. Esta no es la única categoría por la que competirá; su versión de Big energy en vivo está nominada a Mejor interpretación de rap melódico

De ser la ganadora, Latto se convertiría en la tercera mujer rapera en ganar, sumándose a Lauryn Hill y Megan Thee Stallion.

Anitta

Otro de los nombres que suenan como una posibilidad de premio es la brasileña Anitta. Para el sitio especializado en predicciones, Gold Derby, Anitta es quien tiene mayor posibilidad de quedarse con el Grammy. Para Time, si no es Latto es Anitta. Su álbum trilingüe Version of me, fue lanzado el 2022 con éxitos como Envolver y colaboraciones con Khalid, Cardi B, Ty Dolla $ign, entre otros.

La cantante de 29 años lanzó su primer álbum de estudio en 2013 y desde ahí se ha mantenido presente en la industria con colaboraciones con artistas reconocidos al nivel de Madonna y J Balvin. Su éxito Envolver encabezó la lista Global Top 50 en Spotify, convirtiéndose en la primera artista brasileña y artista femenina latina con una canción en solitario en hacerlo.

Ha estado nominada ocho veces a los Grammy Latino y este domingo buscará quedarse con el Mejor artista nuevo en los Grammy.

Wet Leg

El dúo británico de indie rock lanzó su álbum homónimo en 2022 y debutó 14 en los Billboard 200. Para Gold Derby son quienes corren en tercer lugar por la carrera del Mejor artista nuevo. Billboard los nombró también con una chance por haber entrado en el top 10 de su lista “50 mejores álbumes del 2022″.

Para Vulture el premio debiese, y predicen que así será, quedar en las manos de Wet Leg. “A juzgar por el resto de nominados, parece haber una oleada de apoyo detrás de Wet Leg, que aparecieron en ambas categorías alternativas, junto con Mejor álbum diseñado y Mejor grabación remezclada, una señal de que se están poniendo al día en todos los campos. También son bastante populares en el Reino Unido, donde su álbum debut alcanzó el número 1″.

El álbum debut Wet Leg, fue promocionado por el hit viral en Tik Tok Chaise Longue, seguido de cinco sencillos más. En el sitio que acomula reseñas, Metacritic, tiene un promedio de 87 basado en 27 reseñas, lo que lo califica como un álbum universalmente aclamado. Wet Lag estuvo presente en 14 publicaciones de los 50 mejores álbumes del 2022.

Molly Tuttle

Para Los Angeles Times, la ganadora será la vocalista y profesora de bluegrass, Molly Tuttle. La artista cuenta con cuatro proyectos musicales y su último álbum, Crooked Tree, se llevó una nominación en Mejor álbum bluegrass.

La música bluegrass tiene sus raíces y pertence al conjuto de músicas tradicionales estadounidenses. Es una mezcla de diferentes géneros musicales a través del uso de instrumentos de cuerda acústica.

“Sin un estrellato como el de Olivia Rodrigo o Megan Thee Stallion y - con un puñado de actos de los que muchos miembros de la academia probablemente no habían oído hablar hasta que buscaron en Spotify, es probable que la mejor carrera de artistas nuevos de este año se reduzca a arraigadas lealtades de género. Si ese es el caso, Tuttle, una joven fenómeno del bluegrass, no tiene competencia natural por los votos del considerable contingente de Nashville de la academia”, escribe LA Times.

Omar Apollo

El LP debut de Apollo, Ivory, se posicionó en 7 publicaciones de listas de lo mejor del año 2022 en música. Para LA Times, el premio de Mejor artista nuevo debiese recaer en Apollo.

Su reconocimiento llegó con Evergreen (You Didn’t Deserve Me at All), que alcanzó el peak 51 de Billboard Hot 100. El sencillo se situó en el puesto 25 en la lista de mejores canciones del 2022 para NME y en el 29 en la lista de 100 mejores canciones del 2022 de Rolling Stone. El artista ha colaborado con C Tangana en Te olvidaste, nominado a Grabación del año en los Latin Grammy; Kali Uchis y Daniel Caesar. Además, de canciones bajo la producción de The Neptunes y Noah Goldstein.

El artista está ad portas de embarcarse en un tour con la cantante SZA.

Revisa los primeros confirmados que se presentarán el próximo 5 de febrero en los Grammy aquí.