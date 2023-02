The Last of Us y la historia tras un desgarrador capítulo que desató a los haters: “Si no te gusta, no lo veas”

En la noche de ayer se estrenó Left behind, el séptimo capítulo de la primera temporada de The Last of Us. Titulada por uno de los DLC del videojuego en el que la serie está basada, el capítulo nos cuenta la triste forma en que Ellie (Bella Ramsey) se dió cuenta de su inmunidad al hongo.

Ellie recuerda la ocasión mientras trata de salvarle la vida a Joel (Pedro Pascal). Tras confesarle que se ha unido a los Luciérnagas y tendrá que dejar Boston, su mejor amiga Riley (Storm Reid) la lleva a pasar “la mejor noche de su vida”: una aventura por un mall abandonado donde descubren máquinas arcade, cabinas fotográfica y un carrusel. Justo cuando Ellie finalmente revela lo que siente por Riley con un beso y la convence de que se quede en la ciudad, las cosas dan un giro desgarrador: ambos adolescentes son mordidas por un infectado.

En conversación con Variety, las intérpretes de ambos personajes se refirieron a como fue grabar el episodio. Siendo su primera y única aparición en la serie, Reid fue presentada con el desafío de desarrollar a todo un personaje en un solo episodio y tener una buena química con su par, lo que no fue difícil para la actriz. Según ella y Ramsey, se llevaron bien al instante.

La escena del beso volvió a despertar las críticas homofóbicas de una parte del público, repitiendo la situación que se armó con la emisión del tercer capítulo que exploraba la historia de amor de Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett). La intérprete de Riley las desestima.

“Creo que Bella lo expresó perfectamente hace un par de semanas: si no te gusta, no lo veas. Hay muchas otras cosas de las que preocuparse en el mundo. Creo que estar preocupado por quien la gente ama es absurdo para mí. No lo entiendo. Nunca lo entenderé. Creo que a pesar de lo que la gente va a decir, si no les gusta, creo que habrá muchas más personas que lo apreciarán. Muchas más personas que se sienten representadas, vistas y escuchadas. Eso es lo que importa”.

La respuesta de Reid hace eco de las declaraciones hechas por la intérprete de Ellie hace unas semanas atrás, donde señaló que “Sé que la gente pensará lo que quiera pensar. Pero tendrán que acostumbrarse. Si no quieres ver la serie porque tiene historias gay o porque tiene a un personaje trans, ese es tu problema y tú te lo pierdes. No me asusta”

Riley (Storm Reid) y Ellie (Bella Ramsey) en el último capítulo de The Last of Us. Foto: Liane Hentscher/HBO

La escena en que se dan cuenta que han sido mordidas es bastante emotiva, y grabarla fue una experiencia intensa para las dos. Cuenta Ramsey sobre su actuación que “Creo que la respuesta de Ellie es una emoción tan intensa que no sabe qué hacer con ella. Se vuelve muy externa, expresiva y explosiva. (...) Me encantan las escenas en las que sientes las cosas con mucha intensidad, porque no sueles tener la oportunidad de hacerlo en un espacio súper seguro. Tener esa oportunidad fue increíble”.

El episodio no muestra lo que ocurre cuando el hongo le hace efecto a Riley, lo que para Ramsey es una buena forma de impactar más. “Creo que a veces las cosas que no ves son más impactantes, porque así quedan a tu imaginación, la que a veces puede ser incluso más oscura de lo que tal vez verías en la pantalla. (...) Creo que en realidad es más impactante que no se haya mostrado. Solo los efectos de eso en Ellie durante el resto de la temporada.”

Quedan dos capítulos a la primera temporada de la serie, los cuales serán estrenados 5 y 12 de marzo a través de HBO Max. El mes pasado, HBO confirmó la realización de una segunda temporada, la que probablemente abordará la historia de la secuela del juego, The Last of Us 2.