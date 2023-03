Twenty One Pilots y su reemplazo en Lollapalooza: “Era muy difícil decir que no. Son los mayores fanáticos de la música en América del Sur”

Fue a fines de febrero cuando comenzó a especularse lo que el 1 de marzo se confirmaría: la banda Blink-182 cancelaba sus shows agendados en Sudamérica -que incluían la cita con Lollapalooza Chile- por la lesión de su baterista, Travis Barker. Una baja más importante que cualquier otra; se trataba de una de las bandas que encabezan el cartel del festival, en ese entonces a menos de tres semanas de su realización.

Sin dar espacio a la incertidumbre, la organización del festival anunció ese mismo día que el dúo conformado por Tyler Joseph y Josh Dun, Twenty One Pilots, tomaría ese cupo y así, marcarían su regreso a Lollapalooza Chile por tercera vez con un nuevo show.

“Creo que era muy difícil decir que no. Tyler y yo estamos de acuerdo en que son los mayores fanáticos de la música en América del Sur. Es un verdadero placer y un privilegio tocar música aquí”, revela Josh Dun, baterista de la banda, en conversación con Culto a horas de pisar suelo nacional. Se presentarán este domingo 19 como cierre del evento.

Palabras similares a las publicadas en la cuenta de Instagram de la banda, donde anunciaron su nueva agenda que consta de cinco conciertos en Latinoamérica y uno en México. “Específicamente al venir a Sudamérica, hay un amor genuino por la música y especialmente en los festivales. En todo el mundo hay festivales en los que es genial ir y aparecer, pero hay menos interés por la música. En América del Sur hay amor por la música que es todo lo que importa”, califica Dun.

Luego sigue: “Siento que cuando estamos en modo valiente o en modo escritura, se necesita mucho para sacarnos de eso y hacer que toquemos en espectáculos. Pensamos específicamente en ustedes (fanáticos chilenos) cuando se nos pidió tocar en estos shows. Estamos muy emocionados”.

Un show de Twenty One Pilots no es ajeno y sorpresivo para una edición de Lollapalooza. En 2016 la banda se presentó por primera vez en Chile y tres años después regresaron como headliners del festival. Si bien, se trata de un número que no navega por el punk pop, como Blink-182, el dúo ha consolidado una carrera consistente basada en seis álbumes de estudio y shows que logran congregar a grandes masas.

“Es una banda que está a la altura de un concierto de clase mundial, que la gente realmente va a vibrar y estamos seguros que está a la altura de ser un headliner en toda la región”, dijo Sebastián de la Barra, director de Lollapalooza en conversación con Culto. “Es un honor estar en la cabeza del cartel y cerrar el festival. No es una posición que tomemos a la ligera, definitivamente tratamos de trabajar muy duro para asegurarnos que sea una experiencia que todos puedan disfrutar”, adelanta Dun.

La presentación de Twenty One Pilots, este domingo 19 de marzo a las 21:30 horas en el Costanera Center Stage, marcará su regreso a los escenarios luego de The icy tour -para promocionar Scaled and icy (2021)- que giró en septiembre del año pasado por Estados Unidos y con una presentación en el GP Week de Brasil en noviembre.

“Literalmente, hace dos semanas recibimos la llamada. Tyler y yo no necesitábamos tanto tiempo para tomar esa decisión, era algo que sabíamos casi de inmediato. No habíamos tocado en un tiempo, así que fue realmente emocionante. Íbamos a tomarnos una buena cantidad de tiempo libre para trabajar en un álbum, estamos en ese proceso. Luego pienso volver modo escribir y grabar”, confiesa el baterista.

Si en su paso por Chile el 2019 lograron deleitar al público con canciones como Heathens, We don’t believe what’s on TV y su mayor éxito hasta hoy, Stressed out; Dun adelanta que para este domingo la fórmula será similar y buscará un equilibrio para los mayores fanáticos y quienes los vean por primera vez. “Crear una lista de canciones puede ser difícil, especialmente cuando sacas más álbumes, porque entonces tienes más canciones para elegir. Amamos todas nuestras canciones, entonces, ya sabes, disfrutamos tocarlas todas.

“Habrán canciones que hemos estado tocando desde el primer día de nuestra carrera y también de nuestro último álbum”, resume Dun.

Al preguntarle al baterista más detalles del nuevo proyecto musical del dúo -que en otras instancias ya han adelantado- Dun asegura que más que tener en vista ciertos sonidos, género musicales o artistas en específico, son sus mismas presentaciones los que los ayudan al momento de crear y armar un nuevo disco. “Cuando lanzas un álbum, puedes hacer una gira por ese álbum y tocar en espectáculos. Ahí es cuando puedes recopilar datos y darte cuenta: ' Ok, este tipo de canción realmente funciona’, que tipo de canciones le gustan a la gente o que tipos faltan. Así que creo que no tanto mirar a otros artistas en busca de inspiración, sino más bien llenar los vacíos en nuestro propio show en vivo”.

Twenty One Pilots se presentarán y cerrarán este domingo Lollapalooza Chile. Un un día que compartirán con números como Tame Impala, The 1975, Jamie XX y Melanie Martinez.