Julia Navarro: “Me preocupa el retroceso de las libertades a cuenta de lo políticamente correcto”

La premisa de Julia Navarro (69) al momento de escribir su nuevo libro era sencilla. Un repaso por la historia universal destacando a mujeres de todos los ámbitos, desde gobernantes como Cleopatra, a científicas como Marie Curie, pasando por escritoras (como Gabriela Mistral o Virginia Woolf) y hasta monjas de claustro (como Hildegard von Bingen o Sor Juana Inés de la Cruz). Pero también se planteó no excluir a los hombres del asunto.

“Hasta el siglo XX la Historia la han escrito los hombres y por tanto la Historia que conocemos está contada desde la supremacía masculina, es una Historia donde apenas se presta atención a tantas y tantas mujeres cuyas contribuciones han sido esenciales para el desarrollo de la Humanidad. Así que decidí iniciar mi recorrido también junto a ellos...a los hombres que formaron parte de la visa de estas mujeres, unas veces para bien y demasiadas para mal. Una historia en la que no estemos todos es una historia de una parte, es una historia incompleta”, señala la autora española a Culto.

Julia Navarro. Foto: Juan Manuel Fernández

Y a renglón seguido, agrega: “Este planeta lo hemos habitado desde el principio de los tiempos mujeres y hombres, por tanto la Historia de la Humanidad es una historia compartida. Y además al escribir sentía mucha curiosidad por saber cómo habían sido ellos, los hombres que estuvieron en las vidas de estas más de doscientas mujeres que aparecen en el libro”.

Es decir, por ejemplo, no se puede entender a Cleopatra sin Julio César o Marco Antonio, o no se puede entender a Marie Curie sin Pierre Curie.

Así, Navarro publica su último libro Una historia compartida, a través de Plaza & Janés. Un ensayo donde, como decíamos, da un viaje por la historia. “El libro ‘nació' durante la pandemia, cuando tenía que ver el mundo a través de las ventanas, y el mundo que tenía enfrente era una ciudad vacía, silenciosa, desolada. Y así me sentía yo. Durante ese tiempo terminé de escribir mi anterior novela, De ninguna parte, comencé a escribir otra pero...paré. Necesitaba escaparme y lo hice a través de los recuerdos, de las lecturas del pasado, de los viajes. Y así comencé a escribir Una historia compartida, quería que fuera mi encuentro con mujeres que a mí me han dejado huella y cuyas aportaciones han sido esenciales en la Historia, en todos los campos. Pero una historia no está completa si no es la de todos”.

30/11/2022 FOTOGRAFIAS A LA ESCRITORA ESPAÑOLA JULIA NAVARRO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

-Además de las mujeres de la historia, también eligió incluir personajes que fueron más bien leyenda, como Helena de Troya, Circe o Penélope, ¿por qué?

-Porque Europa es hija de la tradición greco-latina y judeo-cristiana. Y estos personajes explican parte de lo que somos y sobre todo de donde venimos. Además las tres mujeres por las que me pregunta son fascinantes, tantos siglos después seguimos hablando de ellas.

En el caso de Penélope siempre me ha irritado que la presentaran como una mujer que se pasaba el día tejiendo y destejiendo, eso no me cuadraba con la decisión de Ulises de dejar su reino en manos de su esposa si esta no fuese tan inteligente, astuta y buena gobernante como él. En cuanto a Circe, es una mujer de gran generosidad que aún enamorada de Ulises no utiliza su magia para retenerle y le ayuda a regresar a Ítaca. Y Helena...quiero suponer que estaba harta de Menelao y por eso se fugó con Paris. En cuanto a ser la culpable de la guerra, en realidad Troya está en la puerta del Mar Negro y por tanto era una ciudad estratégica como lo sigue siendo hoy. Así que seguramente los aqueos hartos de pagar impuestos al rey Príamo de Troya porque les permitiera surcar el Mar Negro decidieron plantarle cara e ir a la guerra.

Pero es más apasionante la Historia que nos cuenta Homero, que aquella la guerra la desencadenó una mujer, aunque habría que decir que una vez más lo que estaba en juego era el ego de los hombres.

-¿Le parece injusto que el trabajo de científicas como Marie Curie, haya sido reconocido por el Nobel, pero debieron compartirlo con sus maridos?

-Marie Curie fue una científica extraordinaria como también lo fue su marido Pierre, seguramente es difícil comprenderles por separado. Recibieron el Nobel de Física junto a otro científico, Henri Becquerel, pero años más tarde, y ya muerto su marido Marie obtuvo ella sola el Premio Nobel de Química. Pero lo cierto es que ha habido muchas mujeres que merecían el Premio Nobel ellas solas y sin embargo la vetusta Academia Sueca si se lo concedían, además de a regañadientes solía ser junto a otro científico.

-Usted destaca el rol de las monjas de claustro como un espacio idóneo para las mujeres que en siglos pasados querían desarrollarse intelectualmente. ¿Cree que el rol de las monjas ha sido valorado en la historia?

-La pista me la dio una frase de Octavio Paz sobre Juana Inés de la Cruz, en la que decía que se había convertido en monja para poder pensar. Y eso me hizo pensar a mí y darme cuenta que efectivamente durante siglos las mujeres que querían tener una vida propia optaban por el convento. Y es que la vida de las mujeres se ceñía a pasar de la casa de los padres a la de los maridos, sin embargo, para las jóvenes de clases acomodadas el convento era una salida para poder escribir, pensar, ser ellas mismas. Además, entonces los conventos eran más relajados que ahora, sobre todo, insisto, para las mujeres de clases acomodas que disponían de ciertos privilegios, una habitación, un cuarto para recibir visitas, la posibilidad de relacionarse con otras personas con la tranquilidad de que las protegía el hábito. Hoy en día ser monja es más duro que entonces.

Julia Navarro. Foto: Juan Manuel Fernández

“Estamos construyendo una sociedad mojigata”

- En el libro, usted critica “a los censores del pasado abominan de los cuentos infantiles”. ¿Qué le parece que se estén reescribiendo o intentando reescribir cuentos y relatos infantiles (como los de Roald Dahl) con mirada del presente aduciendo que son perjudiciales para los niños?

- Me preocupa el retroceso de las libertades que se está dando a cuenta de lo políticamente correcto. La libertad de expresión está en peligro. Además del intento de tratarnos a los lectores como a niños. Quieren imponer un pensamiento uniforme, tan uniforme que llega al ridículo. Y como puede suponer estoy radicalmente en contra que se cambie una coma en el texto de ningún autor, sea de cuentos infantiles o de ensayos, novelas…Estamos construyendo una sociedad mojigata, la sociedad de los ofendidos. Y eso lleva a la censura, y la censura es el primer arma de los regímenes totalitarios. O sea, cuidado con eso de que para no ofender o molestar haya que recortar la libertad de expresión.

- ¿Cree que en estos tiempos hay exceso de lo “políticamente correcto”?

- ¿Exceso? Más que eso, empieza a ser una plaga de lo más peligrosa.

- Usted es bastante crítica con las exponentes de la llamada Cuarta Ola del feminismo. ¿Qué piensa en general del movimiento feminista?

- Yo soy feminista porque soy demócrata, porque no se puede ser demócrata si no se es feminista. Porque en definitiva el feminismo es luchar por una sociedad de iguales, que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Lo que no es admisible es que la mitad de la población no tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades que es lo que ha venido pasando, que las mujeres hemos sido ciudadanas de segunda. Y en muchos países aún no son siquiera ni ciudadanas.

En cuanto a los debates que se dan en el seno del feminismo le diré que me parece interesante escuchar a las jóvenes de la Cuarta Ola, el presente y el futuro es suyo por tanto tienen mucho que decir y aportar, pero no supone que no se pueda discrepar con ellas porque volvemos a lo de antes: al intento de uniformar hasta los pensamientos.

Creo que el feminismo no es uniforme y a mí me parece interesante la discusión y la discrepancia, lo que me niego es que intenten imponerme una manera de ser feminista y que algunas crean que el feminismo ha comenzado con ellas olvidando que si hemos llegado hasta aquí ha sido gracias a la lucha y al empuje de muchas mujeres.

30/11/2022 FOTOGRAFIAS A LA ESCRITORA ESPAÑOLA JULIA NAVARRO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

- En el libro, usted rescata a Gabriela Mistral, y la destaca en su condición de mujer y de amante. ¿Piensa que se debe salir de la visión “maternal” que se tiene de ella por el hecho de haber sido profesora?

- Siempre me ha llamado la atención como en ciertos sectores se intenta ceñir a Gabriela Mistral al exclusivo rol de maestra, obviando que era una mujer que tenía su propia vida, que amaba a quien quería, aunque tuviera que ocultarlo dada como era la sociedad de la época. Pero en ocasiones pienso que hay cierta reticencia en admitir a Gabriela Mistral como la mujer que era.

- ¿Hay alguna historia o personaje en particular que la haya impactado más mientras escribía este libro?

-Todas las mujeres que aparecen en el libro han dejado una huella en mí.

- ¿Cómo cree que tu experiencia como periodista y escritora influyó en su forma de abordar el pasado?

- El periodismo me ha dado las herramientas para contar historias. A mí no se me puede entender sin la huella del periodismo.

- ¿Cuáles son sus próximos proyectos literarios?

- Estoy escribiendo una novela...esa que dejé unos pocos meses aparcada para escribir este libro pero que retomé en cuanto terminé Una historia compartida. Llevo casi tres años escribiendo la que será mi próxima novela.