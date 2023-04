“En salud no hay certezas”: emiten conmovedor adelanto de documental de Claudia Conserva y su tratamiento contra el cáncer

Brava se llama el documental que desde hace un tiempo prepara la animadora Claudia Conserva, el que emitirá TVN y que dará cuenta de la lucha contra el cáncer de mama que la afecta desde el año pasado.

El proyecto fue anunciado en marzo y sólo tendrá imágenes registradas por su celular. “Ya han pasado nueve meses desde que supe mi diagnóstico: Cáncer de mama triple negativo (de los más agresivos). Ha sido un duelo a muerte con la enfermedad, aún estoy en tratamiento”, reveló Conserva por esos días en su cuenta de Instagram.

Luego siguió: “Decidí registrar con mi celular el dolor y la incertidumbre que me ha tocado vivir. Hice un documental con material que no pretende ser un informe sobre el Cáncer, el objetivo es compartir la experiencia que he vivido como millones de personas y sus familias enfrentando esta enfermedad”.

Hace unas horas, la conductora volvió a mostrar un adelanto del documental en sus plataformas digitales, donde se la ve en distintas escenas, sometida a parte del tratamiento y con reveladoras frases como “me da lo mismo todo hoy día” o “ya no sé qué hacer, ¿qué opción tengo?”. Todas son secuencias duras.

En su cuenta de Instagram, Conserva acompañó el video con un texto: “Gracias a @tvn por transmitir Brava. Un abrazo a quienes están viviendo esta enfermedad. Mucha fuerza. Un reconocimiento y admiración a los que los que lo dieron todo y aún así, el Cáncer los obligó a partir. Es duro”.

Después asegura: “En salud no hay certezas, pero sí puedo contarles por experiencia propia que un diagnóstico a tiempo, puede salvarte la vida. Pronto comunicaremos el día de Transmisión y espero me acompañen. Gracias a @tvmas.tv por la generosidad de apoyarme siempre y donde sea”.

El adelanto también fue presentado en la edición de anoche del noticiario 24 Horas Central, donde Constanza Santa María e Iván Núñez dedicaron sentidas palabras a Conserva.

“En junio del año pasado, la animadora Claudia Conserva reveló que comenzaba a enfrentar una lucha inesperada, el cáncer”, partió diciendo ella.

Y la periodista continuó: “Sin saber si la ganaría, decidió registrar cada paso, como testimonio para que todos tomemos conciencia de la enfermedad”.