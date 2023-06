La insólita razón por la que Tom Hanks no quiso protagonizar Cuando Harry conoció a Sally

¿Tom Hanks como protagonista de Cuando Harry conoció a Sally? sí, pudo ocurrir. Es una de esas historias que abundan en Hollywood de célebres actores que rechazan papeles que se vuelven icónicos. Lo cierto es que a Hanks rechazó el papel de la icónica comedia romántica de 1989, que finalmente tomó Billy Crystal, en una recordada interpretación con su coestrella, Meg Ryan.

Cuando Harry conoció a Sally. Foto de Moviestore/Shutterstock

La esposa del actor, Rita Wilson, detalló la historia en una reciente entrevista con Table for Two With Bruce Bozzi de iHeart Podcast. Según ella, pasó que en esos días Hanks, por entonces un prometedor actor de comedia, se estaba divorciando de su primera esposa Samantha Lewes, con quien se había casado en 1978.

“[Hanks] lo rechazó porque se estaba divorciando y estaba muy feliz de no estar casado”, explicó Rita Wilson. “Y por eso no podía entender que una persona que se estaba divorciando tuviera otra cosa que no fuera ‘Estoy tan feliz’”.

Tom Hanks

Hanks conoció a Wilson en 1985 en el set de la película Voluntarios. Se divorció se Lewes en 1987 y se casaron poco después, en 1988, casi un año antes del estreno de Cuando Harry conoció a Sally.

Encontrar al protagonista para la afamada comedia no fue fácil. Además de Hanks, el papel del testarudo Harry Burns se le ofreció a Richard Dreyfuss, Michael Keaton y Albert Brooks, pero todos lo rechazaron. Finalmente, fue Billy Crystal quien aceptó el papel ya que conocía al director Bob Reiner, con quien ya había trabajado en La princesa prometida de 1987.