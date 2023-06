Salma Hayek pensó que su rol en Black Mirror la podría “meter en problemas”

La actriz mexicana Salma Hayek se refirió a su participación en uno de los capítulos de la nueva temporada de Black Mirror, estrenada el pasado 15 de junio en la plataforma Netflix.

Hayek, de 56 años, es parte del del elenco del capítulo titulado Joan is awful, en que se interpreta a sí misma. La trama recorre la historia de una mujer llamada Joan (Annie Murphy) se entera que su vida se volvió la base para el guión de una popular serie de una plataforma (muy parecida a Netflix).

Quien interpreta a Joan en esa serie, es precisamente Salma Hayek. Por ello, en charla con Radio Times, la actriz detalló que aquella fue toda una experiencia. “Una oportunidad única en la vida para interpretar una interpretación de mí misma -señaló-. Pude explorar los conceptos y clichés que la gente tiene sobre mí y ser autocrítica”.

“Es como si hubiera creado un alter ego en el que pudiera hacer las cosas más repugnantes y grotescas que nunca harías en la vida real… y tener permiso para hacerlo”, añadió.

En las escenas, Hayek debía hacer varias cosas fuera de lo aparentemente normal. Hay una particular escena en una iglesia que probablemente le llamó la atención. “Hay tantos momentos que me sorprendieron en el guión. Hay uno enorme con el que tuve que aceptar y me hizo preguntarme: ‘¿Realmente quiero hacer esto? ¿Me voy a meter en problemas?’”.

La productora productora ejecutiva Jessica Rhoades, detalló a Culto cómo fue el proceso de llegar hasta Hayek y las dudas que tenían respecto a su disposición a participar. “Fue un poco estresante. Pero, para ser honesta, le enviamos un guión que tal vez era mucho más dócil que el episodio final. Y eso es porque en el momento en que conocimos a Salma ella aportó ideas. Ella es la que quería que fuera más divertido y específico. Todos rápidamente perdimos el miedo”.