Crítica de discos de Marcelo Contreras: grandes lanzamientos de Matorral, Crosses y Boygenius

*Matorral - Acto reflejo

Los viejos elepés de rock solían venir con una recomendación: escuchar al máximo. Los primeros discos de Matorral -Voces del rincón (2003), ¿Conoce ud. a Matorral? (2004) y la entrega doble Resonancia en la zona central (2007)-, responden al consejo por sus condiciones ruidosas y electrizantes. Con Remoto control (2013), surgió una bifurcación acentuada en Gabriel (2015), reconocido por los premios Pulsar de 2016. Matorral se empeñó en dominar el volumen, lo que condujo paradójicamente a bajar los decibeles. Como consecuencia replantearon la dinámica compositiva en favor de escucharse, alterar los protagonismos, y sumar alternativas instrumentales. Se reconfiguraron por completo en otro artefacto, en un viraje tan absoluto como natural.

La primera recomendación es escuchar este álbum con audífonos. La producción y mezcla son de joyería, un placer envolvente en tanto la música se desfragmenta y ensambla con dinámica caleidoscópica. Nuevamente la batería y la percusión juegan un rol fundamental en una lógica reacia a las fórmulas tradicionales y las cuadraturas predecibles. Vientos, cuerdas, fondos corales, guitarras aleatorias, el bajo en incursiones sinuosas, la voz etérea. Matorral sigue proyectando su camino en una órbita inclasificable y libre.

*Crosses - Goodnight, God bless, I love u, delete

El regreso de este proyecto de Chino Moreno de Deftones junto Shaun Lopez, ex guitarrista de los influyentes Far, arranca con un asombroso parecido a Depeche Mode. Pleasure marida de maravilla el pulso de la música urbana con el estilo de los reyes del gótico electrónico, en un ejercicio de notable plasticidad. La impronta Depeche regresa en Found, una especie de blues embriagante de ambientación sideral. El álbum avanza serpenteando entre ritmos urbanos -Light as a feather-, y un synth pop de vieja guardia oscuro y cachondo, el envoltorio de Pulseplagg. El-P dispara rimas en la densa Big youth, donde Moreno libera su perfil de gato engrifado.

En Girls float † boys cry, una sinfonía crepuscular con batería electrónica super ochentera, el coro corre por cuenta del mismísimo Robert Smith, ídolo confeso de Chino. Last rites y Ghost ride son zambullidos en ambientes vampirescos, en una mezcla de tinieblas y sexo. Crosses, ahora fichado por Warner, se confirma como la vía donde Moreno y Lopez, amigos desde la infancia y formalmente músicos de rock, vuelcan pasión por las máquinas, los sintes y las programaciones, con algún ligero desvío hip hop, cosechando resultados de alta creatividad y oscuro encanto.

*Boygenius - The Rest

A siete meses del consistente debut The Record, este súper grupo femenino indie donde alinean Phoebe Bridgers, Julien Baker y Lucy Dacus, regresa con un EP de cuatro canciones. Parte Black hole, una canción con méritos para haber figurado en el debut. Construida coralmente, Baker introduce versos crípticos y sugerentes, mientras la música toma forma como una orquesta pronta al ensamble, con un bajo punzante lejano y una batería saturada. Ingresan Bridgers y Dacus con un listado de elementos random, hasta sellar con dulzura: “a veces, necesito oír tu voz”.

Afraid of height es folk con guitarras ondulantes de fondo; la voz la lleva Dacus con un relato vívido -”me hiciste subir a un acantilado por la noche, querías que saltara y me negué”-, seguido por las armonías de Bridgers y Baker, complementando como si se tratara de una pieza teatral griega. La hermosa Voyager es una historia de amor triste -”pensaste que nunca me iría y te dejé creer que tenías razón”-, con fondo litúrgico. Finalmente, en Powers un personaje se pregunta por el origen de sus superpoderes, para luego derivar en digresiones cósmicas -”la cola de un cometa quemado en un instante, la destrucción de la materia”-, nuevamente con una trama ascendente, que decanta en un remanso instrumental. Excelente coda.