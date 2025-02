Kanye West pone a la venta una polémica polera con la esvástica nazi en el pecho

Kanye West utilizó el Super Bowl LIX para promocionar su marca de ropa Yeezy. El rapero causó revuelo con un comercial filmado con su teléfono, el que lo mostraba con gafas de sol y nuevos dientes de metal, diciendo “gasté todo el dinero del comercial en estos nuevos dientes. Así que, una vez más, tuve que grabarlo con mi iPhone. Vayan a Yeezy.com”.

Al entrar al sitio web, solamente se ofrecía una sola prenda: una camiseta blanca con una esvástica estampada en el pecho, por un precio de 20 dólares. El producto ya fue bajado de la web.

Después del anuncio, la Liga Antidifamación emitió un comunicado en su cuenta de X, afirmando que la venta de la camiseta es una prueba más del antisemitismo de Kanye West.

La controversia en torno a Kanye West se intensificó tras una serie de publicaciones en X con mensajes antisemitas, homófobos y sexistas. Entre sus declaraciones más polémicas, West se autoproclamó “nazi” y expresó su “amor por Hitler”.

El rapero, quien ya había sido acusado de antisemitismo en 2022, reafirmó sus posturas extremistas al declarar que no se arrepentirá de sus comentarios sobre los judíos y que puede decir lo que quiera. Estas declaraciones provocaron una reacción generalizada y resultó en que Adidas terminara su colaboración con él.

Además, West utilizó su cuenta de X para atacar a varias minorías y figuras públicas, incluyendo a la vicepresidenta Kamala Harris, a quien insultó diciendo que tenía deseos de acostarse con ella: “Antes quería acostarme con Kamala hasta que perdió. Ya no me acuesto con perdedoras”, expresó en referencia a la derrota de Harris frente a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

Kanye West eliminó su cuenta en X luego de una ola de comentarios

Durante el Super Bowl, el rapero dirigió parte de sus ataques contra Taylor Swift, quien asistió al evento para apoyar a su pareja, Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs.

En un mensaje publicado en X, el cantante criticó la visibilidad de Swift en el evento. “Si se trata de la cultura... ¿Por qué dejamos que Taylor Swift salga en la TV cantando una canción sobre derribar a un hombre negro y acusarlo de cosas que pueden arruinar su vida?”, posteó.

Además, en uno de sus tuits, West escribió que “le encanta cuando los judíos vienen a mí y me dicen que no pueden trabajar conmigo”. También afirmó que “nunca me disculparé por mis comentarios judíos”.

Para más tarde publicar un mensaje de despedida en la plataforma:

“Estoy cerrando sesión en Twitter. Aprecio que Elon me haya permitido desahogarme. Ha sido muy catártico usar el mundo como caja de resonancia. Fue como un viaje de ayahuasca. Amo a todos los que me dieron su energía y atención. Hasta que volvamos a conectar. Buenas tardes y buenas noches”, indicó West.