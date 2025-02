Catherine Fulop apoya a George Harris: “fue una minoría, esto NO representa a los Chilenos”

La actriz y conductora de televisión venezolana, Catherine Fulop, quien fue reina del Festival de Viña en 2009, sacó la voz para defender a su compatriota George Harris tras su fallido paso por la Quinta Vergara. A través de su cuenta de Instagram, Fulop posteó un sentido mensaje, en el que apeló al contexto de diáspora de los venezolanos por el mundo.

“Mi hermano @elgeorgeharris eres una de las personas a las que estoy más que agradecida, tu talento extraordinario a calmado el dolor, la tristeza de todo un pueblo que a sufrido lo más horrible que le puede pasar... que nos roben nuestro país. Gracias a ti reímos y soñamos que volvemos a nuestras playas , nuestras montañas , nuestros tequeños y hallacas, a nuestras navidades en familia abrazándonos y no desmembrados como nos han obligado a estar”, comenzó Fulop.

“Tú sin saber acompañaste a mi hermano Jorge (que casualmente se llamaba 😢 igual que tú) en los momentos más críticos de su enfermedad, él solo quería escucharte a ti en tu show porque eso le calmaba los dolores mientras le hacía efecto la morfina 💔 Eres un ser de LUZ, bueno y bondadoso, además de TALENTOSO! Esto es una pequeñísima piedra, recógela del piso, (porque todo es experiencia) y sácate una selfie jijijiiiii”.

Fulop se sumó a la tesis de que el show de Harris fue un boicoteo por una minoría, sin detenerse en analizar la aburrida rutina del caraqueño. “Y ahora hablo como la Reina del Festival de Viña número 50. Siento que fue una minoría, que esto NO representa a los Chilenos. Porque hablaría de inmadurez y de falta de educación que sinceramente no creo que así sea, hacia un artista y persona sobre todas las cosas que intentaba llevar a cabo su show y es lamentable porque mi hermano amado George no se perdió una gaviota, el público que lo irrespeto se perdió de disfrutar un show y un artista increíble como tú. Te amo con todas mis fuerzas!!!!!!! Siempre pa’lante que es pa’lla!”.