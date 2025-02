“Me ha ayudado a hacer chistes”: el vitiligo, la enfermedad de Edo Caroe que integra en el humor

En sus rutinas y en entrevistas, el comediante Edo Caroe habla sobre el vitiligo, una enfermedad que causa la pérdida del color en zonas de la piel. El tema es frecuente en sus puestas en escena e incluso es la razón detrás de alguno de sus tatuajes.

De ello también habló en televisión abierta. En el Festival del Huaso de Olmué de 2018, emitido por Televisión Nacional de Chile (TVN), relató con detalle y mucho humor cómo era su relación con el vitiligo.

“Tengo una enfermedad. Quiero compartir esta enfermedad con ustedes. No sé si la cámara lo podrá captar, yo creo que se ve en mis manos. Me salen unas manchas blancas en la piel, ¿se ve ahí? ¿O no? Miren esta asquerosidad (risas)”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Me salen estas manchas blancas en la piel producto de la despigmentación de la piel, producto de una depresión que tuve cuando era niño, me empezaron a salir estas manchas. Es una falta de melanina en la piel y es terrible estar con esta enfermedad, imagínense, tengo manchas blancas por todo el cuerpo y es una enfermedad que no tiene cura. Avanza, avanza, avanza. Yo en diez años más probablemente haga un show acá como si me hubiese eyaculado un mimo (risas). Es triste, la gente me molesta de repente”.

25/04/2023 EDO CAROE, COMEDIANTE CHILENO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“Estuve investigando y supe que esta enfermedad se llama vitiligo (…) leyendo un poco más me di cuenta de que tengo la misma enfermedad que tenía Michael Jackson: me acuesto con niños. ¡NOOO! (risas) No quise decir eso, es un chiste. Es una enfermedad terrible (…) Sí, yo sé lo que están pensando y sí, es vergonzoso: tengo la corneta como un tuyo (risas). Para mí no es un pene lo que tengo, es un snack, paso por la caja del supermercado y suena: ‘pip’ (...) Imagínense lo que me costó acercarme a las mujeres con esta enfermedad, inventé cosas, como que era un animal print biológico, pero no prosperé”.

En Entre Broma y Broma, podcast de entrevistas que realiza Luis Slimming —también conocido como Don Comedia—, Edo Caroe se refirió al tema, luego que desde Chilevisión lo contactaron para una nota periodística sobre la enfermedad. Él, fiel a su estilo, dijo que no.

“A mí no me gusta el vitiligo—dijo en el podcast—. No quiero aparecer diciendo ‘tu cuerpo es arte, si te aparecieron manchas está bien, tienes que amarlas’. No, odio estas mierdas. Odio mis manos, odio las manchas, pero vivo con eso, está bien. Uno tiene que vivir con las hueás que le desagradan”.

Sobre tratamientos, agregó: “En mi caso decidí no hacer nada. No sigo ningún tratamiento, lo único que me pongo bloqueador, porque no tengo protección UV”.

A fines del año pasado, en una entrevista con La Cuarta, también reflexionó en extenso sobre el vitiligo. “Mi relación con el vitíligo ha sido bien difícil, porque tengo desde chico, que ahí me afectaba más, por las burlas, porque pensé que no iba a tener polola y que me quedaría completamente blanco. Todos tienen sus pesadillas con el vitíligo cuando comienza. Después en la etapa de desarrollo de la autoestima, en la adolescencia, es más brígido todavía. Pero uno se va dando cuenta de que absolutamente no influye, más allá de ser un potencial riesgo de cáncer a la piel... Y tampoco me preocupan los chistes, porque los mejores chistes de vitíligo ya los escribí yo, jajaja... Me da igual, me cuido obviamente, porque es una enfermedad que tiene otros riesgos si uno no se controla; pero en cuanto a la estética, es algo que con la edad te importa menos. Me da exactamente igual; por el contrario, creo que me ha ayudado a hacer chistes”.

***

Edo Caroe es uno de los números de comedia más esperados de la 64° edición del Festival de Viña. Esta sería la segunda vez que el humorista se para en la Quinta Vergara, luego de una exitosa presentación en 2016, por la que se llevó las dos ansiadas gaviotas. En esa oportunidad, fue acompañado de su amigo Oscarito y, además, Coco Legrand abrió los fuegos para su debut a través de un video.

En 2025 llega con una sólida carrera , varios sold out en el Movistar Arena, con existosos podcast e, incluso, como coautor de un libro (Ecos en un pueblo fantasma, con Manuel Ugalde).

30 Octubre 2024 Entrevista a Edo Caroe con Manuel Ugalde. Foto: Andres Perez