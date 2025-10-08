A 20 años de su debut: Harry Potter y el Cáliz de Fuego regresa a los cines chilenos

2005 fue un año especial para los fanáticos de Harry Potter. Por un lado, J. K. Rowling publicó el sexto libro de la saga, Harry Potter y el misterio del príncipe (editado en español el año siguiente). Por el otro, la pantalla grande recibió el lanzamiento de la cuarta película de la franquicia cinematográfica, Harry Potter y el cáliz de fuego.

Ese es el hito que se celebrará en las próximas semanas en las salas del mundo: los 20 años de la cinta dirigida por Mike Newell y escrita por Steve Kloves, que se reestrenará para celebrar sus primeras dos décadas de existencia.

Y Chile no quedará ajeno a esos festejos; según se anunció, el filme volverá a la cartelera nacional a partir del jueves 23 de octubre. Al igual que con las tres entregas anteriores, será por tiempo limitado.

El largometraje transcurre en gran medida durante el Torneo de los Tres Magos, la instancia en que participan las tres escuelas de magia más famosas de Europa: Hogwarts, Beauxbatons y Durmstrang. Para sorpresa de él mismo y de todos los asistentes, entre los seleccionados aparece Harry Potter, y estará obligado a competir ante Cedric Diggory (Robert Pattinson), Fleur Delacour (Clémence Poésy) y Viktor Krum (Stanislav Ianevski).

Harry Potter y el cáliz de fuego marcó el debut de Ralph Fiennes como Voldemort, el gran villano de la historia, y fue la primera vez que la saga no contó con música original de John Williams, labor que recayó en el escocés Patrick Doyle.

Revisa su trailer a continuación: