SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

A 20 años de su debut: Harry Potter y el Cáliz de Fuego regresa a los cines chilenos

Al igual que las tres primeras películas, la cinta de Mike Newell volverá por tiempo limitado a las salas nacionales para celebrar sus dos décadas de existencia. El filme marcó el debut de Ralph Fiennes como Voldemort, el gran villano de la historia.

Por 
Equipo de Culto
A 20 años de su debut: Harry Potter y el Cáliz de Fuego regresa a los cines chilenos

2005 fue un año especial para los fanáticos de Harry Potter. Por un lado, J. K. Rowling publicó el sexto libro de la saga, Harry Potter y el misterio del príncipe (editado en español el año siguiente). Por el otro, la pantalla grande recibió el lanzamiento de la cuarta película de la franquicia cinematográfica, Harry Potter y el cáliz de fuego.

Ese es el hito que se celebrará en las próximas semanas en las salas del mundo: los 20 años de la cinta dirigida por Mike Newell y escrita por Steve Kloves, que se reestrenará para celebrar sus primeras dos décadas de existencia.

Y Chile no quedará ajeno a esos festejos; según se anunció, el filme volverá a la cartelera nacional a partir del jueves 23 de octubre. Al igual que con las tres entregas anteriores, será por tiempo limitado.

El largometraje transcurre en gran medida durante el Torneo de los Tres Magos, la instancia en que participan las tres escuelas de magia más famosas de Europa: Hogwarts, Beauxbatons y Durmstrang. Para sorpresa de él mismo y de todos los asistentes, entre los seleccionados aparece Harry Potter, y estará obligado a competir ante Cedric Diggory (Robert Pattinson), Fleur Delacour (Clémence Poésy) y Viktor Krum (Stanislav Ianevski).

Harry Potter y el cáliz de fuego marcó el debut de Ralph Fiennes como Voldemort, el gran villano de la historia, y fue la primera vez que la saga no contó con música original de John Williams, labor que recayó en el escocés Patrick Doyle.

Revisa su trailer a continuación:

Más sobre:CineHarry PotterHarry Potter y el Cáliz de FuegoDaniel RadcliffeRupert GrintEmma WatsonMike NewellSteve KlovesRobbie ColtraneRalph FiennesMichael GambonBrendan GleesonJason IsaacsGary OldmanAlan RickmanStanislav IanevskiMaggie SmithTimothy SpallRobert PattinsonClémence PoésyHarry Potter and the Goblet of FireJ. K. RowlingCine Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Condenan a 10 años de prisión el principal acusado del intento de asesinato contra Cristina Fernández

Qué hace Trilogy Metals, la firma que firmó un acuerdo con Trump y se disparó más de 200% en bolsa

Presupuesto 2026: Provoste y gremio docente manifiestan preocupación ante recortes en Educación

Congreso despacha proyecto que crea Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas

Ministerio de Agricultura solicita renuncia al director del Servicio Agrícola y Ganadero

Gobierno pide renuncia a director del SAG “tras un análisis de la gestión del Servicio”

Lo más leído

1.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

2.
“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

3.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Noruega por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Francia por el Mundial Sub 20

Presupuesto 2026: Provoste y gremio docente manifiestan preocupación ante recortes en Educación
Chile

Presupuesto 2026: Provoste y gremio docente manifiestan preocupación ante recortes en Educación

Congreso despacha proyecto que crea Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas

Ministerio de Agricultura solicita renuncia al director del Servicio Agrícola y Ganadero

Qué hace Trilogy Metals, la firma que firmó un acuerdo con Trump y se disparó más de 200% en bolsa
Negocios

Qué hace Trilogy Metals, la firma que firmó un acuerdo con Trump y se disparó más de 200% en bolsa

Gobierno pide renuncia a director del SAG “tras un análisis de la gestión del Servicio”

Inversores solares, guitarras, tarjetas gráficas, cuatrimotos y hasta un camión: las novedades del nuevo remate de Aduanas

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026
Tendencias

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

En vivo: Argentina y Nigeria luchan por avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub 20
El Deportivo

En vivo: Argentina y Nigeria luchan por avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub 20

Pichilemu se prepara para recibir la quinta fecha del Circuito Nacional De Surf

Un nuevo golpe para el Tigre: Perú le hace la desconocida a Ricardo Gareca

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

A 20 años de su debut: Harry Potter y el Cáliz de Fuego regresa a los cines chilenos
Cultura y entretención

A 20 años de su debut: Harry Potter y el Cáliz de Fuego regresa a los cines chilenos

Lisa Cerati habla del vínculo con su padre: “A pesar de su ausencia, es muy loco cómo lo sigo conociendo un poco más”

Con Jared Leto y NIN: guía para entender el regreso de la saga Tron a los cines

Condenan a 10 años de prisión el principal acusado del intento de asesinato contra Cristina Fernández
Mundo

Condenan a 10 años de prisión el principal acusado del intento de asesinato contra Cristina Fernández

Hamas entrega lista para intercambio de presos y rehenes con Israel y crece optimismo por acuerdo de paz en Gaza

Brandon Judd es confirmado por el Senado de EE.UU. como el nuevo embajador para Chile

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?