Akriila: “Siento que me falta experiencia para el Festival de Viña, para mí el sueño es estar en Lollapalooza”

Dos veces subió Akriila al escenario de la Quinta Vergara durante el último Festival de Viña del Mar. En la primera (junto a Javiera Electra), acompañó a Mon Laferte; en la segunda, al trapero argentino Milo J, con quien interpretó la canción Llora llora, grabada por ambos. Sin embargo, volver en solitario al certamen de la Gaviota no le roba el sueño a la joven maipucina, cuyo nombre real es Fernanda Sepúlveda.

“Al Festival de Viña yo lo veo algo como de carreras mucho más consolidadas. Los artistas que llegan al Festival llevan muchos años en la industria. Creo que a mí todavía me falta experiencia y lo veo así. También de chica nunca fui tan fan del festival, como que siento que nunca crecí con el festival. Para mí es un sueño estar en Lollapalooza, por ejemplo, a estar en el Festival (de Viña). Viña se me hace como muy correcto, de cierta forma”.

Y de hecho vuelve justamente al Lollapalooza, certamen en el que se presentará este domingo 15 de marzo a contar de las 20.45 en el escenario Perry’s, y en el que ya tuvo una experiencia previa, en 2024. Pero ahora llega precedida de un álbum, el excelente Epistolares, muy aplaudido por la crítica, incluyendo la señera Rolling Stone. “(En esa vez), creo que el repertorio era diferente, o sea totalmente. De hecho, esa vez canté el primer single de mi primer álbum así que todavía faltaba ese álbum, Epistolares, el Deluxe, un EP con Dinamarca, creo que hay un repertorio mucho más nuevo ahora. Para este momento estoy mucho más tranquila, preparada".

¿Crees que era buen momento volver dos años después?

Yo creo que sí. Hasta podría decir que tal vez la primera vez estaba muy pronto en un Lolla, pero ya esta vez sí me siento muy tranquila en ese sentido. Así que sí. O sea, no sé cuándo volveré a pisar Lolla, pero feliz de pisarlo dos años después. Muy agradecida con Lotus.

Estuviste en el disco La vida era más corta de Milo J, en la canción Llora llora. Milo nos contó que tú le sugeriste el sampler de Que pena siente el alma ¿cómo fue esa experiencia?

En Argentina cuando nos vimos él me había hablado un poco de lo que se trataba el álbum, y me habló de un momento como “creo que puede haber un sampler pero no sé de qué exactamente”. Y creo, si no me equivoco, que hay un álbum en Spotify de Violeta que son canciones que se grabaron creo que en Buenos Aires, o en Argentina, y esa era una de las canciones que estaban. Entonces yo sentí que encajaba en ese momento, porque hubo varias ideas de samples, fuimos tirando y esa fue la que quedó. Pero más que nada era por eso. Siento que él es un niño muy inteligente y siento que quería mucho hacer un cruce entre Chile y Argentina, como algo medio cultural y yo creo que Violeta era perfecto para eso. Estuvo lindo.

Acabas de estar en el Festival de Viña como invitada en el show de Milo J y, junto a Javiera Electra, en el show de Mon Laferte ¿cómo viviste esas experiencias?

Bien, sentí que estuve muy nerviosa, nunca había estado en la tele en mi vida, pero a mi mamá le encanta el festival, a mi abuela le encanta el festival, a mi papá un poco le gusta el festival, así que feliz de ser parte de que ellos me vean ahí y obviamente muy agradecida también con Milo J y con la Mon por invitarme. Al final eso es lo más importante. Hubiese sido cualquier escenario hubiese dicho que sí, porque soy muy fan de ambos proyectos, soy muy fan de la Javiera (Electra) así que fue súper lindo en realidad. (Estaba) como un poco nerviosa, pero sí es un escenario que me gustó estar y que estoy muy agradecida de haber estado.

Publicaste el libro Poemarios y epistolares ¿piensas seguir indagando en la poesía?

Me encantaría. En ese momento lo publiqué teniendo en cuenta que tenía mucho que ver con el álbum que estaba sacando, con el Epistolares, y siento que ahora no tendría una razón de por qué para seguir sacando algo (escrito), pero me gustaría mucho emprender tal vez a otras aristas artísticas. Tal vez no escribiendo porque siento que soy un poco torpe si es que no lo hago en canciones, pero me encantaría hacer un libro de alguna u otra forma. Me encantaría hacer muchas cosas en realidad.

Entiendo que hiciste taller literario con Cristalina Parra, ¿cómo fue esa experiencia?

Cristalina es muy inteligente, es una persona muy sensible, muy sencilla, muy graciosa. Era mi amiga pero también profesora, así que era súper lindo hacer clases con ella. Hace poco estuve pensando en volver a tener clases con ella, porque me da muchos textos que siempre van de vuelta a mi cabeza cada cierto tiempo, entonces me gustaría mucho volver a hacerlo. Creo que aprendí demasiado con ella, me ayudó mucho en el proceso del Epistolares y del poemario también.

¿Sientes alguna presión por repetir el éxito y la acogida que tuvo Epistolares?

Sí, obvio, me da mucha presión porque es un álbum que dio muchos frutos y me abrió muchas puertas y fue un increíble álbum debut para mí. Yo siempre quise hacer un álbum y nunca lo lograba, y cuando saqué el Epistolares sentí que todo eso valió la pena, como que aprender a hacer tantos proyectos y que no hayan salido, a llegar a uno que en verdad es hermoso y perfecto de inicio a fin, para mí es una presión. Creo que eso sí me cuesta, como que sí me cuesta verlo ahora en cosas futuras, como de amar algo tanto como amé ese álbum, y lo comparo siempre. Siento que es como si fuera una expareja, estoy todo el rato pensando mucho en Epistolares, literal amo Epistolares, es lo mejor que me pasó en la vida. Entonces creo que ese sentimiento quiero encontrarlo en mi nuevo proyecto.