Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano

Álvaro Henríquez & Pettinellis, uno de los nombres fundamentales de la música chilena de las últimas décadas, alista su regreso a la región que le vio nacer con un show agendado el próximo sábado 23 de agosto en el Teatro Marina del Sol de Talcahuano a las 20:30 hrs.

El concierto recorrerá parte del extenso catálogo de Henríquez pasando por Los Tres, Pettinellis y en solitario, con joyas como He barrido el sol, Hospital, Amada y la reciente versión ska de Un amor violento registrada junto a los fundadores del género en Jamaica, The Skatalites.

Esta esperada presentación en Talcahuano será la primera de Álvaro Henríquez en Chile tras grabar en el legendario estudio Abbey Road de Londres su próximo álbum con Los Tres, hoy en fase de postproducción.

Junto a Pettinellis, su banda integrada hoy por Sebastián Cabib, Paolo Murillo, Nicanor Henríquez, Paul Cortés-Monroy, Torito Alfaro y Maximiliano del Canto, el músico presentará un show a ritmo a go go, cuecas y baladas, con sus grandes canciones que han trascendido generaciones y definido el rumbo de la música chilena en las últimas décadas.

Las entradas para el concierto ya están disponibles en Punto Ticket.