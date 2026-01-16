SUSCRÍBETE POR $1100
    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”

    Con un lenguaje que la propia intérprete definió como “técnico” en su declaración ante la PDI, falsos ejecutivos la hicieron entregar bienes y productos financieros para que quedaran bajo “resguardo” hasta que una supuesta amenaza, proveniente de una banda delictiva extranjera, desapareciese.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    La actriz nacional Amparo Noguera, quien fue víctima de una millonaria estafa en octubre pasado, dio su primera declaración pública desde que a inicios de este año trascendiera el delito del que fue víctima.

    Supuestos ejecutivos bancarios la contactaron a mediados de octubre y le hicieron entender que sus bienes y dinero estaban en riesgo, pues una banda extranjera -falsa- estaba siguiendo sus pasos. De esta manera, y con un lenguaje que la propia intérprete definió como “técnico” en su declaración ante la PDI, la hicieron entregar bienes y productos financieros para que quedaran bajo “resguardo” hasta que la falsa amenaza desapareciera.

    Hasta ahora, a los 11 detenidos se les imputan los delitos de estafa reiterada, asociación delictiva, falsificación de instrumento privado, usurpación de identidad y lavado de activos. El Ministerio Público contabiliza, de momento, al menos cinco víctimas y un perjuicio cercano a los $1000 millones.

    Mediante sus redes sociales, Noguera relató que “a lo largo de ocho días de tortura sicológica y miedo, fui víctima de un enorme desfalco. No fueron los 700 millones que algunos medios mencionaron, pero sí se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso, metódico y profundamente disfrutado”.

    "Hay otras víctimas también con pérdidas millonarias que vieron esfumarse de un día para otro los ahorros de toda sus vidas", lamentó.

    Seguidamente, transparentó que “ha sido un proceso duro, que he intentado enfrentar de la mejor manera posible. Continúo trabajando, asistiendo al teatro, viendo a mis amigos. Mi vida sigue”.

    Hacia el final de su declaración, la actriz se excusó de dar entrevistas o más detalles al respecto. “Se trata de una investigación compleja y especialmente delicada, en la que actualmente hay más de diez imputados privados de libertad, y cuya ventilación mediática me está vedada”, cerró.

