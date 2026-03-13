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    Banda mexicana The Warning interpreta El Baile de los que Sobran en Lollapalooza 2026

    El grupo femenino de hard rock abrió su show en el Cenco Malls Stage con una interpretación intensa y pesada de El Baile de los que Sobran.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    The Warning y Los Prisioneros

    The Warning, grupo mexicano de rock alternativo y pesado, inauguró el Lollapalooza Chile 2026 en el Cenco Malls Stage a las 14:30 de este viernes 13 de marzo. El trío musical de Monterrey, compuesto por Alejandra, Daniela y Paulina, hermanas de apellido Villarreal Vélez, conquistó al público con un repertorio rockero cargado de canciones en inglés.

    The Warning Lollapalooza

    Uno de los puntos más destacados de su show fue su cover de El baile de los que sobran, la icónica canción de Los Prisioneros. La versión de The Warning reinterpretó la melodía con una guitarra eléctrica más pesada y un ritmo más acelerado, arreglos en sintonía con el estilo de la banda.

    El cover ganó aplausos y elogios del público, que se mostró efusivo ante los gritos motivacionales de Daniela, la guitarrista principal. “¡Los amamos, Chile!“, gritaron las tres miembros del grupo en momentos distintos.

    The Warning Lollapalooza

    El espectáculo continuó hasta las 15:15. The Warning interpretó sus canciones más célebres, como Love to be loved y Hell you call a dream, entre otras.

    Puedes ver en vivo Lollapalooza Chile 2026 aquí.

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    Más sobre:lollapalooza2026The WarningLos PrisionerosRockConciertoCoverMúsicaParque O'HigginsMúsica Culto

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